۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

نصب ۲۰ یونیت پله برقی در پل‌های عابر پیاده پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: نصب ۲۰ دستگاه با توقف همراه با توقف همراه بود که به تدریج انجام خواهد شد.

به گزارش میراث آریا، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تداوم نصب رمپ و یا یونیت‌های پله برقی برای پل‌های عابر پیاده در سطح شهر تهران، اظهار کرد: در هر منطقه‌ای تقاضای نصب رمپ وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید آن در معاونت ترافیک شهرداری مناطق توسط معاونت فنی و عمرانی اجرا می‌شود. 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه تاکنون هشت رمپ برای پل‌های عابر پیاده نصب شده است، تصریح کرد: هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد تعدادی از پله‌های فرسوده مکانیزه جمع‌آوری و موارد اولویت‌دار و قابل اجرا به رمپ تبدیل می‌شود. 

او با بیان اینکه قرار بود تا پایان خردادماه امسال ۱۳۰ یونیت پله برقی جایگزین شود، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰ یونیت نصب شد و در سال ۱۴۰۴ نیز قرار بر این بود که ۷۰ یونیت تعویض شود که از این تعداد ۵۰ یونیت نصب شده و با توجه به شرایط جنگ، نصب ۲۰ یونیت باقی‌مانده با توقف همراه بود که به تدریج انجام خواهد شد. 

آقامیری با بیان اینکه یونیت‌ها خریداری شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سالیانه شناسایی نیازهای جدید انجام و در لایحه بودجه هر سال اعتبار مورد نیاز در این زمینه پیش‌بینی می‌شود. این اقدام در سال ۱۴۰۵ نیز صورت گرفته است.

کد خبر 1405030500536
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

