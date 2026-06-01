به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیوپنجمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اعضای شورای راهبردی، جمعی از رؤسای تشکلهای ملی گردشگری و صنایعدستی و احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست، مجموعهای از مسائل و چالشهای مرتبط با حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بررسی راهکارهای ارتقای تابآوری، پایداری و استمرار فعالیتهای اقتصادی و خدماتی این بخشها در شرایط خاص پرداختند.
بخش مهمی از این نشست به بررسی آثار اختلالات اینترنتی و محدودیتهای ارتباطی روزهای اخیر بر زنجیره خدمات گردشگری، فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سامانههای رزرو و فروش خدمات سفر، کسبوکارهای دیجیتال گردشگری و همچنین فعالان حوزه صنایعدستی اختصاص یافت.
در این چارچوب، رؤسای تشکلهای تخصصی گردشگری با تشریح دغدغهها و چالشها از اختلالات ارتباطی اخیر، بر ضرورت تأمین زیرساختهای پایدار ارتباطی، حفظ دسترسی فعالان اقتصادی به بسترهای دیجیتال و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش آسیبهای احتمالی تاکید کردند.
همچنین معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن استماع دیدگاهها و مطالبات بخشخصوصی، گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات در دست پیگیری ارائه کرد و بر تداوم تعامل و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بهمنظور رفع موانع و تسهیل فعالیت کسبوکارهای مرتبط با گردشگری و صنایعدستی تاکید شد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال، حمایت از فعالان بخشخصوصی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای افزایش تابآوری زیستبوم گردشگری و صنایعدستی کشور در برابر چالشهای احتمالی تاکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما