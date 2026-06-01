به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حکمی رضا مسرور را به‌عنوان مشاور عالی وزیر منصوب کرد.

در متن این حکم، وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تعهد، دانش تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و سوابق ارزشمند اجرایی رضا مسرور در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، مناطق آزاد و راهبری طرح‌های توسعه‌ای، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی وی در مسیر تحقق اهداف کلان وزارتخانه تاکید کرده است.

صالحی‌امیری در این حکم تصریح کرده است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار ایفای ماموریت‌های حاکمیتی خود در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، نیازمند استحکام‌بخشی به بنیان‌های اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول، توسعه مشارکت مؤثر بخش‌خصوصی، هوشمند و آینده‌نگر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

ایجاد هم‌افزایی میان بازوهای اقتصادی و اجرایی وزارتخانه، تدوین سازوکارهای نوین مدیریتی نیز از دیگر محورهای مأموریتی تعیین‌شده برای مشاور عالی وزیر در این حکم عنوان شده است.

رضا مسرور پیش از این دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور بود.

