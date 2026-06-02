به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی اقدام اجرایی برای ساماندهی خدمات گردشگری و صیانت از طبیعت روستای گردشگری گیسوم، طرح نصب تابلوهای حفاظت از محیطزیست و تابلوهای راهنمای گردشگر در روستای گیسوم اجرا و همزمان مرکز اطلاعرسانی در محدوده آببندان گیسوم به منظور راهنمایی مسافران و گردشگران راهاندازی شد.
تابلوهای محیطزیستی با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه، با هدف یادآوری الزامات حفظ پاکیزگی ساحل و جنگل، کاهش رهاسازی زباله، پیشگیری از آسیب به پوشش گیاهی و ارتقای فرهنگ سفر مسئولانه در نقاط پرتردد نصب شدهاند. در کنار آن، تابلوهای راهنمای گردشگر برای هدایت بهتر مسافران، تسهیل دسترسی به مسیرها و خدمات و کاهش سردرگمی در ورودیها و معابر اصلی روستا جانمایی شده است.
همچنین با توجه به نقش آببندان گیسوم به عنوان یکی از کانونهای حضور گردشگران، مرکز اطلاعرسانی آببندان با هدف ارائه راهنماییهای میدانی، معرفی ظرفیتهای گردشگری و پاسخگویی به سوالات مسافران فعال شده تا مسیر گردشگری روستا از حالت پراکنده به سمت نظمدهی و مدیریت کارآمدتر حرکت کند.
فعالان محلی این اقدام را گامی موثر در ارتقای تجربه سفر گردشگران و حفاظت از سرمایههای طبیعی گیسوم میدانند؛ اقدامی که میتواند همزمان به کاهش آسیبهای محیطزیستی و افزایش کیفیت خدمات در ایام اوج سفر کمک کند.
در ارزیابیهای میدانی، نصب این تابلوها و راهاندازی مرکز اطلاعرسانی، بهویژه در فصلهای پرتردد، میتواند نقش موثری در هدایت صحیح گردشگران، کاهش فشار بر نقاط حساس طبیعی و تقویت گردشگری مسئولانه در روستای گیسوم ایفا کند.
