رگبار در ۱۱ استان کشور

به گزارش میراث آریا، امروز سهشنبه ۱۲ خردادماه در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای زنجان، البرز، قزوین، تهران، سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی میشود.
این شرایط طی روزهای چهارشنبه ۱۳ تا جمعه ۱۵ خردادماه برای شمال شرق، شمال غرب، استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز و شنبه ۱۶ خردادماه فقط در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و آذربایجانهای شرقی و غربی پیشبینی میشود.
امروز سه شنبه ۱۲ خردادماه دریای خزر و طی پنج روز آینده خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
امروز سهشنبه ۱۲ خردادماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری، در برخی ساعتها افزایش باد، از بعد از ظهر وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۳ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
