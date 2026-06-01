به گزارش میراث آریا، ثبت درخواست سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان در سامانه سپند وزارت کشور به آدرس https://irtusepand.ir قابل انجام است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش هرگونه دخالت مدیر یا سایر مسئولان و عوامل مدرسه یا ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی خارج از موارد تعیین شده در آیین‌نامه و یا انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه‌های تابع با پیمانکاران ممنوع است.

ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس استان نیز موظفند از طریق ارسال بخشنامه و روش‌های دیگر، نسبت به اطلاع‌رسانی به والدین برای استفاده از خدمات اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر اقدام کنند.

والدین پس از اطلاع‌رسانی مدارس تا مهلت تعیین شده نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام کنند.

لازم به ذکر است ثبت نام تمامی دانش‌آموزان ورودی دوره‌های تحصیلی در مدارس دولتی و غیر دولتی به صورت حضوری/ الکترونیکی و از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش برای اولیا به آدرس my.medu.ir و برای مدیر مدرسه از طریق گزینه سها، انجام می‌شود.

