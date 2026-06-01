به گزارش میراث آریا، محمدرحیم مرتضوی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام اینکه بیش از ۱۵ سال است که تعریض خیابان پیروزی متوقف شده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر ضلع جنوبی این خیابان کاملاً تعریض شده اما در ضلع شمالی تملک ۲۲ پلاک در این سال‌ها باقی مانده که به دنبال این هستیم که با توافق با مالکین، تملک را آغاز کنیم.

او تصریح کرد: برای بخشی از املاک به دلیل مسائل حقوقی مرتبط با این پلاک‌ها از طریق توافق و مباحث شهرسازی امکان توافق وجود ندارد و ناچار به اعمال ماده ۹ خواهیم بود.

مرتضوی در ادامه یادآور شد: درصدد هستیم که توافق با چند پلاک را انجام دهیم و تعریض معبر در این محدوده ولو اندک صورت بگیرد. ۱۵ سال توقف نشان دهنده موانع زیادی در این مسیر بوده و اگر بتوانیم پس از بیش از یک دهه حتی یک ملک را تملک و تخریب کنیم به معنای این است که تلاش‌های زیادی برای رفع موانع و خدمت‌رسانی به شهروندان در این منطقه صورت گرفته است.

