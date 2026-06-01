به گزارش میراث آریا، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده و در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
او افزود: فردا سهشنبه ۱۲ خردادماه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق در برخی ساعات رخ خواهد داد؛ همچنین روزهای چهارشنبه ۱۳ خردادماه و پنجشنبه ۱۴ خردادماه نیز در نوار شمالی کشور در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال غرب، غرب، شمال شرق، شرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد نیز گردوخاک مورد انتظار است.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی درباره وضعیت آبوهوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز ۱۱ خردادماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود. حداقل و حداکثر دمای هوای تهران نیز به ترتیب ۲۱ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
او با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران اظهار کرد: این هشدار در پی افزایش چشمگیر تندی وزش باد صادر شده است و بر اساس آن، از امروز دوشنبه ۱۱ تا پایان روز سهشنبه ۱۲ خردادماه در برخی ساعات وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع طوفان در نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان تهران وجود دارد.
ضیائیان ادامه داد: در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان نیز گاهی خیزش یا انتقال گردوخاک، کاهش شعاع دید افقی و افت کیفیت هوا پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: در این شرایط جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و وارد شدن خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها وجود دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: همچنین امکان گسترش گردوخاک بهویژه در نوار جنوبی و غربی استان تهران پیشبینی میشود و در مناطق شمالی، بهویژه ارتفاعات، وقوع رگبار و رعد و برق نیز دور از انتظار نخواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما