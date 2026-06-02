ترافیک سنگین صبحگاهی در مبادی ورودی‌ پایتخت

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور ۱۲ خردادماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و محدوده سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

او افزود: همچنین در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران نیز در محدوده نسیم‌شهر و حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی، بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به پایتخت تصریح کرد: محور شهریار- تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است و در بزرگراه ورامین- تهران نیز محدوده قلعه‌نو دارای بار ترافیکی سنگین است.

او درباره وضعیت سایر محورهای کشور گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط آب و هوایی در این مسیرها پایدار است.

سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت‌های تردد اعلام کرد: محور پاتاوه- دهدشت به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای سفرهای خود مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند.

