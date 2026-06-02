۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳

ترافیک سنگین صبحگاهی در مبادی ورودی‌ پایتخت

ترافیک سنگین صبحگاهی در مبادی ورودی‌ پایتخت

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور با اشاره به حجم بالای تردد خودرو و ترافیک در آزادراه‌های منتهی به تهران، گفت: مبادی ورودی پایتخت با بار سنگین ترافیک صبحگاهی مواجه است.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور ۱۲ خردادماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و محدوده سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است. 

او افزود: همچنین در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران نیز در محدوده نسیم‌شهر و حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی، بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود. 

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به پایتخت تصریح کرد: محور شهریار- تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است و در بزرگراه ورامین- تهران نیز محدوده قلعه‌نو دارای بار ترافیکی سنگین است. 

او درباره وضعیت سایر محورهای کشور گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط آب و هوایی در این مسیرها پایدار است. 

سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت‌های تردد اعلام کرد: محور پاتاوه- دهدشت به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای سفرهای خود مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031200936
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha