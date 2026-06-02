به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید نیکنام امروز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ از برگزاری نشست مشترک با مدیران شرکت توسعه و عمران شهرستان خبر داد و گفت: در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان از جمله ساماندهی دستکند تاریخی تفرش، توسعه مجتمع گردشگری گندم‌کو، ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و همچنین واگذاری بناهای تاریخی به منظور احیا و بهره‌برداری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تفرش، با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای در رونق اقتصادی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های توسعه‌محور می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مؤثر و ماندگار در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد.

او افزود: در این نشست، موضوع ساماندهی و احیای دستکند تاریخی تفرش به عنوان یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر و ارزشمند شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری گردشگری از این اثر تاریخی مطرح شد. دستکند تفرش از جمله آثار ارزشمند تاریخی منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری شهرستان تبدیل شود.



