۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۲

هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تفرش

رئیس اداره میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تفرش از بررسی راهکارهای سامان‌دهی دستکند تاریخی تفرش، مجتمع گندم‌کو، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و واگذاری بناهای تاریخی در نشست مشترک با شرکت توسعه و عمران شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید نیکنام امروز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ از برگزاری نشست مشترک با مدیران شرکت توسعه و عمران شهرستان خبر داد و گفت: در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان از جمله ساماندهی دستکند تاریخی تفرش، توسعه مجتمع گردشگری گندم‌کو، ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و همچنین واگذاری بناهای تاریخی به منظور احیا و بهره‌برداری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تفرش، با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای در رونق اقتصادی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های توسعه‌محور می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مؤثر و ماندگار در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد.

او افزود: در این نشست، موضوع ساماندهی و احیای دستکند تاریخی تفرش به عنوان یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر و ارزشمند شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری گردشگری از این اثر تاریخی مطرح شد. دستکند تفرش از جمله آثار ارزشمند تاریخی منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری شهرستان تبدیل شود.
 

کد خبر 1405031200913
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

