برگزاری نمایشگاه عکس «جنگ رمضان» در بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ از برگزاری جلسه ستاد گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در محل بیت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار کرد: این نشست با حضور وحید براتیزاده فرماندار، حجتالاسلام والمسلمین سید قاسم میرصادقی امام جمعه، حسن انصاری معاون سیاسیامنیتی و اجتماعی، محسن میرزایی معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، حمید احمدی شهردار، حجتالاسلام والمسلمین رضوی مسئول نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) در خمین و جمعی از مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در این جلسه، ضمن بررسی برنامههای پیشبینی شده برای سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، موضوعات مختلف مرتبط با برگزاری هرچه منظمتر و باشکوهتر مراسم مورد بحث، بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت و دستگاههای اجرایی مسئولیتهای خود را در حوزههای مختلف دریافت کردند.
او تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی پیشبینی شده، برگزاری نمایشگاه عکس «جنگ رمضان» در فضای بیت تاریخی حضرت امام (ره) است که با هدف تبیین بخشی و آشنایی نسل جوان با بناهای تاریخی برگزار خواهد شد.
مشهدی در پایان تأکید کرد: بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مهمترین اماکن فرهنگی، تاریخی و هویتی کشور، هر ساله در ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی میزبان جمع کثیری از عاشقان و ارادتمندان آن حضرت است و بر همین اساس برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتهای پیام/
نظر شما