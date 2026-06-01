تشدید نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در سایه آموزش و پایش مستمر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ از انجام بازدیدهای نظارتی و آموزشی از دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان اراک خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی حوزه گردشگری و به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران، کارشناس نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی این اداره‌کل به همراه رضا ملکی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان، از تعدادی از دفاتر فعال شهرستان اراک بازدید به عمل آوردند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این بازدیدها با هدف بررسی روند فعالیت دفاتر، ارزیابی میزان انطباق عملکرد آن‌ها با ضوابط و مقررات ابلاغی، ارائه راهنمایی‌های لازم و همچنین حمایت از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری انجام شد.

او با اشاره به اهمیت هدایت و توانمندسازی دفاتر تازه‌تأسیس تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، دفاتر جدیدالتأسیس مورد ارزیابی قرار گرفتند و آموزش‌ها و توضیحات لازم در خصوص الزامات قانونی، نحوه ارائه خدمات گردشگری، رعایت حقوق مسافران، ضوابط صدور قراردادها و سایر مقررات مرتبط به مدیران و مسئولان این دفاتر ارائه شد.

مرزبان ادامه داد: همچنین از تعدادی از دفاتر باسابقه و فعال شهرستان اراک بازدید به عمل آمد و ضمن بررسی روند فعالیت آن‌ها، نکات لازم در خصوص رعایت هرچه بهتر قوانین، به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی، حفظ استانداردهای حرفه‌ای و ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران مورد تأکید قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، برنامه‌های آموزشی و نظارتی خود را به صورت مستمر دنبال خواهد کرد تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، زمینه توسعه گردشگری حرفه‌ای، قانون‌مند و مشتری‌محور در سطح استان بیش از پیش فراهم شود.



او در پایان با قدردانی از همکاری مدیران دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان اراک اظهار امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی، شاهد ارتقای سطح خدمات گردشگری، افزایش رضایتمندی گردشگران و توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان مرکزی باشیم.

