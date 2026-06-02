تور آشناسازی شهرستان گرمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل گفت: تور آشناسازی شهرستان گرمی با حضور راهنمایان گردشگری و مدیران فنی و مدیران عامل دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه برگزار شد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: حاضران در این تور آشناسازی از جاذبههای طبیعی، مراکز اقامتی، واحدهای پذیرایی، محوطههای گردشگری و واحدهای بومگردی شهرستان گرمی بازدید کردند.
او تاکید کرد: هدف از برگزاری این تور آشناسازی، معرفی ظرفیتها، برنامهریزی برای برگزاری تورهای گردشگری و تعریف بستههای سفر به مقصد شهرستان گرمی است که عوامل دخیل در سفر یعنی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری میتوانند در این راستا ایفای نقش کنند.
نجارقابل با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری چنین رویدادهایی در سایر مناطق استان، ادامه داد: در شرایط کنونی کشور و با توجه به آسیبهای ناشی از شرایط جنگی برای حوزه گردشگری، با برگزاری برنامههای مختلف به ویژه تورهای آشناسازی به دنبال فعال شدن و رونق کسب و کارهای حوزه گردشگری هستیم.
