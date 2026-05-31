۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱

اولین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی در شهرستان نمین ایجاد می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: اولین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی با ابتکار هنرمند اردبیلی در شهرستان نمین ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز 10 خرداد ماه 1405 در بازدید از پروژه خانه صنایع‌دستی در شهرستان نمین گفت: این پروژه به عنوان اولین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی با ابتکار بابک گرمچی هنرمند اردبیلی در مرکز شهر نمین اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با توجه به اینکه نمین یکی از مراکز اصلی تولید محصولات صنایع‌دستی در استان است و شهر ملی گلیم عنبران در این شهرستان قرار دارد، خانه صنایع‌دستی با مدیریت بخش خصوصی می‌تواند در توسعه و ترویج صنایع‌دستی این منطقه و معرفی محصولات نقش بسزایی داشته باشد.

او تاکید کرد: این مجموعه به عنوان خانه خلاق صنایع‌دستی در آموزش، نمایش و فروش محصولات نقش خواهد داشت و تاثیر آن به ویژه در امر آموزش به عنوان یک امر اساسی در حوزه صنایع‌دستی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

جباری با اشاره به حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی و همچنین فرمانداری و شهرداری نمین به عنوان دستگاه‌های مرتبط از این پروژه، ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنایع‌دستی موجب پویایی این حوزه خواهد بود و آماده همکاری با فعالان صنایع دستی هستیم.

کد خبر 1405031000768
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

