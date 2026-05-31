به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز 10 خرداد ماه 1405 در بازدید از پروژه خانه صنایعدستی در شهرستان نمین گفت: این پروژه به عنوان اولین خانه صنایعدستی بخش خصوصی با ابتکار بابک گرمچی هنرمند اردبیلی در مرکز شهر نمین اجرا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: با توجه به اینکه نمین یکی از مراکز اصلی تولید محصولات صنایعدستی در استان است و شهر ملی گلیم عنبران در این شهرستان قرار دارد، خانه صنایعدستی با مدیریت بخش خصوصی میتواند در توسعه و ترویج صنایعدستی این منطقه و معرفی محصولات نقش بسزایی داشته باشد.
او تاکید کرد: این مجموعه به عنوان خانه خلاق صنایعدستی در آموزش، نمایش و فروش محصولات نقش خواهد داشت و تاثیر آن به ویژه در امر آموزش به عنوان یک امر اساسی در حوزه صنایعدستی میتواند تاثیرگذار باشد.
جباری با اشاره به حمایت اداره کل میراثفرهنگی و همچنین فرمانداری و شهرداری نمین به عنوان دستگاههای مرتبط از این پروژه، ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنایعدستی موجب پویایی این حوزه خواهد بود و آماده همکاری با فعالان صنایع دستی هستیم.
انتهای پیام/
نظر شما