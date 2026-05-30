به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه امروز شورای اداری شهرستان نمین با حضور مقام عالی استان، اختصاص ۸۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی این شهرستان تصویب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به اینکه این اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی علاوه بر اعتبارات شهرستانی است که در شورای برنامهریزی شهرستان به این سه حوزه اختصاص پیدا کرده، افزود: شهرستان نمین در پیشانی استان اردبیل و در مسیر ورودی گردشگران از شمال کشور قرار دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای موجود، توسعه زیرساختهای گردشگری در این منطقه ضروری به نظر میرسد.
او تاکید کرد: همچنین نمین به عنوان قطب تولید محصولات صنایعدستی به ویژه گلیم و سایر بافتههای داری، یکی از مراکز مورد توجه برای توسعه و ترویج صنایعدستی است و تخصیص اعتبارات برای حوزه صنایعدستی این شهرستان میتواند موجب رونق آن باشد.
جباری با اشاره به تخصیص بخشی از اعتبارات به اقدامات مرمتی در بناهای تاریخی نمین از جمله خانه صارمالسلطنه، ادامه داد: نمین از انواع جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است و ظرفیتهایی مانند جنگل فندقلو، موزه نمین و شهر ملی گلیم عنبران این شهرستان را به یکی از مناطق گردشگرپذیر استان تبدیل کرده است.
