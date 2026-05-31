بهروز خلیلی در گفتگو با خبرنگار میراث آریا در حاشیه نشست بررسی رویداد ملی صنایع خلاق، با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه صنایعدستی از 20 تا 22 خرداد در اردبیل، گفت: صنایع دستی یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی، فرهنگی و صادراتمحور استان بوده و در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی جایگاه مهمی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت روزافزون صنایع خلاق در اقتصاد جهان، افزود: این صنایع از مهمترین بخشهای اقتصادی دنیا به شمار میرود که بر پایه خلاقیت ذهنی، تجربهمحوری و سودآوری سریع شکل گرفته است.
او تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۴هزار میلیارد دلار درآمد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته در سطح جهان از محل صنایع خلاق حاصل میشود و این بخش سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته دارد.
خلیلی با اشاره به فرا رسیدن ۲۰ خرداد، روز صنایع دستی، ادامه داد: استان اردبیل با برخورداری از بیش از ۶۰ رشته فعال صنایع دستی، یکی از قطبهای مهم این حوزه در کشور محسوب میشود.
معاون استاندار اردبیل صنایع دستی را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: این حوزه علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، دارای ابعاد فرهنگی و هنری گستردهای است که اهمیت و جایگاه ویژه آن را دوچندان میکند.
او در پایان با تأکید بر ظرفیتهای صنایع دستی در توسعه اقتصادی گفت: خوداتکایی، مشارکت مردمی و صادراتمحور بودن صنایع دستی، این بخش را به یکی از مصادیق بارز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بدل کرده است.
