به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: رقومیسازی و تهیه نقشههای GIS دادههای مکانی و همچنین هوشمندسازی اطلاعات توصیفی و کمی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل برای اولین بار در سطح وزارت میراثفرهنگی طی یک پروژه انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، افزود: اجرای پروژه هوشمندسازی اطلاعات در راستای شفافسازی و تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای آماری دقیق، حفاظت و صیانت بهتر از عرصه و حریم آثار تاریخی، دسترسی سریع به اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری و تاسیسات گردشگری و نیازسنجی در این حوزهها اتفاق میافتد.
او تاکید کرد: بخشی از نتیجه نهایی این پروژه در قالب دستیار هوش مصنوعی برای گردشگران قابل استفاده خواهد بود که میتواند اطلاعات مفیدی از محل دقیق تاسیسات، بناهای تاریخی، موزهها و اطلاعات مرتبط با آنها را در اختیار مسافران ورودی به استان قرار دهد.
جباری با اشاره به دیگر کاربردهای نتایج این پروژه، ادامه داد: استفاده از نتایج به دست آمده در مطالعات پژوهشی و همچنین تصمیمگیریهای مدیریتی با توجه به دسترسی سریع و لحظهای به اطلاعات بهروز از دیگر کاربردهای نتایج پروژه هوشمندسازی اطلاعات است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل همچنین بیان کرد: دادههای مکانی تاسیسات گردشگری، آثار تاریخی و پروژههای سرمایهگذاری استان در قالب همین پروژه در یک سامانه ژئوپورتال نیز بارگزاری شده است.
