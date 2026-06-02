«پامنار»؛ مقصدی برای تجربه گردشگری روستایی و گردشگری خلاق

تبار قریب، معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان، در یادداشتی نوشت: قرارگیری این روستا در مجاورت دریاچه سد دز و برخورداری از طبیعتی چشمنواز محیط مطلوب گردشگری را ایجاد کرده است.
در حال حاضر با پیگیری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان روستای پامنار در فهرست هشت روستای کاندید وزارت برای ثبت جهانی گردشگری قرار گرفته است.
این روستا دارای شاخصههای ویژه و منحصربفردی در حوزه گردشگری است که آن را مورد توجه قرار داده است:
ـ استواری زیستبوم روستا براساس گردشگری و حضور گردشگران و نقش پررنگ درآمدزایی برپایه انواع خدمات گردشگری و تولیدات صنایع دستی در اقتصاد روستا.
ـ وجود و فعالیت اقامتگاههای بومگردی متعدد در این روستا که امکان حضور مستمر و ماندگاری گردشگران را فراهم میکند.
ـ تشکیل و فعالیت زنجیره ارزش گردشگری در این روستا با اجزا مختلف و کارآمد.
ـ آموزش و رویدادهای برگزار شده بههمت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این روستا که زیرساخت مناسب گردشگری و فرهنگی و اجتماعی که لازمه توسعه گردشگری است را ایجاد کرده است.
ـ همراهی و استقبال جامعه محلی با موضوع تهیه پرونده ثبت جهانی، مشارکت در اقداماتی مانند پاکسازی روستا، کاشت درختان بومی و ... .
ـ این روستا یکی از خاستگاههای و مراکز مهم تولید صنایعدستی کپو است و کپو یکی از مهمترین صنایعدستی بومی استان خوزستان است. همچنی شهر دزفول به عنون شهر جهانی کپو در حوزه صنایعدستی ثبت شده است.
ـ وجود گونههای خاص حیات وحش در این روستا به ویژه ظرفیت پرندهنگری مانند جغد ماهیخوار که هر ساله باعث حضور گردشگران داخلی و خارجی شده است.
ـ مشارکت فعال جامعه مدنی در حفاظت از محیط زیست و گونههای گیاهی و جانوری روستا.
ـ قرارگیری در مجاورت دریاچه سد دز که امکان فعالیت و توسعه تفریحات و ورزشهای آبی را به وجود آورده است.
ـ یکی از مهمترین ظرفیتهای این روستا جامعه محلی آن است. به واسطه حضور مستمر گردشگران در این منطقه و آموزشهای برگزار شده جامعه محلی با موضوع گردشگری و اثرات مثبت آن آگاه است. در راستای ایجاد همافزایی هر چه بیشتر نیز اخیرا دورههای آموزشی متعددی بههمت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در این روستا برگزار شده است؛ اعم از دورههای آموزشی تخصصی توانمندسازی جامعه محلی و توانمندسازی بانوان روستا و دوره معرفی ظرفیتهای طبیعی منطقه و نحوه حفاطت از آنها.
ـ ارتباط و تعامل پایدار با ظرفیتهای گردشگری روستاهای پیرامون و شهرستان دزفول.
ـ راهبری و متولیگری پرونده ثبت جهانی روستای پامنار توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در حال انجام بوده و تاکنون اقدامات متعددی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی در این روستا و با مشارکت بخش های مختلف انجام شده است. مانند تشکیل جلسات متعدد برای مدیریت موضوع، کاشت 2هزار اصله درخت بومی، اجرای برنامه پاکسازی روستا توسط جامعه محلی، نصب المان گونههای خاص حیات وحش در محل روستا، رنگآمیزی درِ خانههای روستا، ساماندهی بخشی از مسیر دسترسی به روستا، برگزاری دوره آموزشی محیط زیست، دوره آموزشی امداد و نجات، کارگاه آموزشی گردشگری دسترسپذیر، برگزاری گشت تخصصی پرندهنگری، راهاندازی وبسایت روستا، برگزاری جشنواره پامنار شامل تولید و آموزش زنده صنایعدستی، گشت آبی، بخش تولید خوراک و نانهای محلی، آشنایی با موسیقی و آداب و رسوم سنتی، گشت رسانهای و حضور فعالان و خبرنگاران تخصصی در این روستا و تهیه نماهنگ و تصاویر تخصصی مستندسازی پرونده ثبت جهانی روستای پامنار بیشک تاثیر بیبدیل و بسزایی بر توسعه گردشگری، اقتصادی و اجتماعی این روستا و روستاهای همجوار و سایر مقاصد گردشگری و روستایی استان و منطقه و کشور خواهد داشت.
این امر زمینهساز حضور و ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی است. امید که ثبت جهانی روستای پامنار خوزستان کهن و زیبا را بیش از پیش به عنوان یک مقصد مطلوب به گردشگران معرفی کند.
