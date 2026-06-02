تصویب عرصه و حریم ۸ اثر تاریخی شاخص خوزستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند بر تداوم فعالیت‌های صیانتی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: این اقدام استراتژیک که آثاری همچون خانه و بقعه داعی در دزفول، نگارکندهای تاریخی خنگ اژدر، خنگ یارعلی‌وند و خنگ کمال‌وند در ایذه، کوشک نورآباد و تپه سلطان‌پور در ایذه و همچنین محوطه بتوند در مسجدسلیمان را دربرمی‌گیرد حاصل چهار ماه مطالعات فشرده میدانی و کارشناسی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: در این راستا نباید از نقش محوری مدیران و کارشناسان خبره میراث‌فرهنگی در شهرستان‌های پیش‌گفته غافل شد؛ متخصصانی که با مدیریت مستقیم بر این آثار و تلاش‌های ارزنده در تدوین و تهیه پرونده‌های تخصصی، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد این فرآیند ایفا کردند.

‌اهمیت فنی و دستاوردهای حفاظتی

جوروند با تشریح ابعاد فنی این مصوبات توضیح داد: تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این هشت اثر با هدف آسیب‌شناسی دقیق، شناسایی آثار باستانی پیرامونی و برنامه‌ریزی برای سیر تحول مرمتی انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: تدوین دستورالعمل‌های قانونی برای ساماندهی، حفظ، احیا و مرمت این محوطه‌ها اهرمی مقتدر برای نظارت بر مداخلات انسانی و جلوگیری از هر گونه تعرض به این مواریث ارزشمند را فراهم می‌آورد.

تعهد به میراث ملی در شرایط ویژه

جوروند با اشاره به پیشبرد این پرونده‌ها در ماه‌های اخیر اظهار کرد: به‌رغم شرایط خاص و حساس جنگی در کشور صیانت از هویت و میراث کهن خوزستان هرگز متوقف نشده است.

او معتقد است: تصویب این حریم‌ها با هدف جلوگیری از تعدی‌های آگاهانه یا سهوی به حریم و آثار ملی بوده و بستر لازم را برای پژوهش‌های باستان‌شناسی پایدار و معرفی استانداردهای فرهنگی- تاریخی این مناطق فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان بیان کرد: این موفقیت که در پی تعامل سازنده و هم‌افزایی با حوزه معاونت میراث‌فرهنگی استان به ثمر رسیده گواهی بر تعهد اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در پاسداری از میراث کهن و ریشه‌های تاریخی ایران زمین و تثبیت جایگاه حقوقی این آثار در فهرست میراث ملی کشور محسوب می‌شود.

