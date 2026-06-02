۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

نماینده میراث‌فرهنگی شهداد خبر داد :

احیای بازار تاریخی شهر شهداد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بخش شهداد از پیگیری روند احیا بازار تاریخی این شهر با مشارکت مالکین خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت ابراهیمی‌زاده با اشاره به اهمیت احیای بازار تاریخی شهداد در راستای توسعه گردشگری این شهر افزود: به‌منظور احیا و رونق بازار تاریخی این شهر و با هدف جذب گردشگران و اشتغال‌زایی در این حوزه، طی تفاهم انجام‌شده با مالکین حجره‌ها و مغازه‌های بازار تاریخی، پیگیری مرمت و سامان‌دهی بازار تاریخی شهدا در دستور انجام از طرف نمایندگی میراث‌فرهنگی و مالکان بخش خصوصی قرار گرفته است.

 مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهدا تصریح کرد: در این خصوص چندین نشست و جلسه با مالکین خصوصی بازار برگزار شده و با ارائه طرح مرمت از طرف این نمایندگی به مالکان روند عقد قرارداد از طرف مالکان با پیمانکار ذیصلاح و شروع عملیات سامان‌دهی در دستور کار است.

 او خاطرنشان کرد: بازار تاریخی شهدا زمانی مرکز داد و ستد مردم شهداد با اهالی استان‌های همجوار و مسیر تبادل کالا از شرق به غرب ایران بوده و رونق تجاری در این بازار از پیشینه‌ تاریخی محکمی برخوردار است.

 ابراهیم‌زاده در پایان اظهار کرد: همراهی بنیاد برکت در اعطای تسهیلات به مالکان برای سامان‌دهی و بازگشت رونق اقتصادی به این بازار قابل تقدیر و قدردانی است.

 لازم به ذکر آن‌که بازار تاریخی شهداد مربوط به دوره پهلوی اول بوده که در مرکز شهر بافت تاریخی شهداد را تشکیل می‌دهد و مرمت و بازسازی سقف و ستون‌های این بازار در مراحل مختلف توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در سنوات گذشته انجام‌ شده است.

