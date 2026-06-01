۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

ثبت ملی سرو کهنسال شهرستان بم کلید خورد

کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از آغاز روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی سرو کهنسال بخش دهبکری شهرستان بم خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضوان تاج پور با تأکید بر اهمیت ثبت درختان کهنسال استان کرمان به‌عنوان گنجینه‌های تاریخی و محیط‌زیستی استان افزود: روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت در فهرست ملی آثار طبیعی سرو کهنسال روستای سولویه بخش دهبکری شهرستان بم آغاز شده است.

کارشناس ثبت آثار طبیعی مسراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان، فراتر از یک اقدام تشریفاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای پاسداری از شناسنامه‌های زنده تاریخ و تمدن این سرزمین است، این شاهدان خاموش قرن‌ها، علاوه بر ارزشهای کم‌نظیر ژنتیکی، گیاه‌شناسی و زیست‌محیطی، حلقه‌های پیوند عمیق مردم با فرهنگ، اسطوره‌ها و باورهای بومی را تشکیل می‌دهند و روایت‌گر خاطرات جمعی نسل‌های پیاپی هستند.

او در ادامه اظهار کرد: قرار گرفتن این سرمایه‌های بی‌تکرار در فهرست آثار ملی، افزون بر ایجاد حفاظت قانونی و جلوگیری از تخریب یا قطع آنها، زمینه‌ساز جلب مشارکت مردمی، رونق اکوتوریسم پایدار و هویت‌بخشی به سکونتگاه‌های پیرامونی خواهد شد، ثبت ملی درختان کهنسال زمینه حفاظت پایدار بخشی از حافظه طبیعی و فرهنگی دیار کرمان را فراهم کرده و حراست از آنها تضمینی برای انتقال این میراث گران‌سنگ به آیندگان محسوب می‌شود.

کد خبر 1405031100839
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

