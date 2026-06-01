ثبت ملی سرو کهنسال شهرستان بم کلید خورد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضوان تاج پور با تأکید بر اهمیت ثبت درختان کهنسال استان کرمان بهعنوان گنجینههای تاریخی و محیطزیستی استان افزود: روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت در فهرست ملی آثار طبیعی سرو کهنسال روستای سولویه بخش دهبکری شهرستان بم آغاز شده است.
کارشناس ثبت آثار طبیعی مسراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان، فراتر از یک اقدام تشریفاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای پاسداری از شناسنامههای زنده تاریخ و تمدن این سرزمین است، این شاهدان خاموش قرنها، علاوه بر ارزشهای کمنظیر ژنتیکی، گیاهشناسی و زیستمحیطی، حلقههای پیوند عمیق مردم با فرهنگ، اسطورهها و باورهای بومی را تشکیل میدهند و روایتگر خاطرات جمعی نسلهای پیاپی هستند.
او در ادامه اظهار کرد: قرار گرفتن این سرمایههای بیتکرار در فهرست آثار ملی، افزون بر ایجاد حفاظت قانونی و جلوگیری از تخریب یا قطع آنها، زمینهساز جلب مشارکت مردمی، رونق اکوتوریسم پایدار و هویتبخشی به سکونتگاههای پیرامونی خواهد شد، ثبت ملی درختان کهنسال زمینه حفاظت پایدار بخشی از حافظه طبیعی و فرهنگی دیار کرمان را فراهم کرده و حراست از آنها تضمینی برای انتقال این میراث گرانسنگ به آیندگان محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما