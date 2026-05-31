نمایشگاه « ایستاده در غبار » در کرمان برپا شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه عکس « ایستاده در غبار » با نمایش تصاویر آثار تاریخی و فرهنگی ملی و جهانی ایران آسیب‌دیده از حملات دشمن صهیونیستی آمریکایی در جنگ تحمیلی رمضان در سرسرای ورودی استانداری کرمان برپا شد.

این نمایشگاه با به نمایش درآوردن وجه دیگری از قساوت و جنایتکاری دشمن نسبت‌ به ایران و فرهنگ ایرانی، بازدیدکنندگان را با ریشه‌های دشمنی با تمدن اسلامی ایرانی بهتر آشنا می‌سازد.

نمایشگاه عکس ایستاده در غبار به همت روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‍دستی و با همکاری و همراهی روابط عمومی استانداری کرمان از امروز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ به مدت یک هفته میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

