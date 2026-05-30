به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» اظهار کرد: اگرچه برخی شرایط و تحولات اخیر موجب تغییر در زمان‌بندی بخشی از برنامه‌ها شد، اما سال جاری زمان آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای رویدادهای گردشگری در استان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برگزاری جشنواره‌های ملی و استانی، نمایشگاه‌های صنایع‌ دستی، رویدادهای فرهنگی و گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری رویدادمحور تصریح کرد: جشنواره‌هایی نظیر گل و گلاب لاله‌زار بردسیر و سایر رویدادهای مرتبط با کشاورزی، صنایع‌دستی و فرهنگ محلی می‌توانند نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا کنند.

محسن‌نژاد همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در شهرستان بم خبر داد و افزود: بم به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز تعاملات گردشگری منطقه را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به پیشینه تاریخی کرمان در تجارت ادویه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های استان، احیای جایگاه تاریخی کرمان در مسیر ادویه و تعریف رویدادهای گردشگری مبتنی بر این هویت تاریخی است.

او در ادامه سخنان خود به صنایع‌دستی استان اشاره کرد و گفت: کرمان اکنون عنوان شهر ملی صنایع‌دستی را دارد و تلاش می‌کنیم این جایگاه به شهر جهانی صنایع‌دستی ارتقا یابد.

محسن‌نژاد همچنین احیا برند جهانی فرش کرمان را از اولویت‌های استان دانست و افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران در کرمان باشد.

