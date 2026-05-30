۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان اعلام کرد:

زیرساخت‌های برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» در حال آماده‌سازی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از تدوین برنامه‌های گسترده برای رونق گردشگری استان خبر داد و گفت: زیرساخت های برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ در حال آماده‌سازی است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» اظهار کرد: اگرچه برخی شرایط و تحولات اخیر موجب تغییر در زمان‌بندی بخشی از برنامه‌ها شد، اما سال جاری زمان آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای رویدادهای گردشگری در استان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برگزاری جشنواره‌های ملی و استانی، نمایشگاه‌های صنایع‌ دستی، رویدادهای فرهنگی و گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری رویدادمحور تصریح کرد: جشنواره‌هایی نظیر گل و گلاب لاله‌زار بردسیر و سایر رویدادهای مرتبط با کشاورزی، صنایع‌دستی و فرهنگ محلی می‌توانند نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا کنند.

محسن‌نژاد همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در شهرستان بم خبر داد و افزود: بم به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز تعاملات گردشگری منطقه را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به پیشینه تاریخی کرمان در تجارت ادویه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های استان، احیای جایگاه تاریخی کرمان در مسیر ادویه و تعریف رویدادهای گردشگری مبتنی بر این هویت تاریخی است.

او در ادامه سخنان خود به صنایع‌دستی استان اشاره کرد و گفت: کرمان اکنون عنوان شهر ملی صنایع‌دستی را دارد و تلاش می‌کنیم این جایگاه به شهر جهانی صنایع‌دستی ارتقا یابد.

محسن‌نژاد همچنین احیا برند جهانی فرش کرمان را از اولویت‌های استان دانست و افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران در کرمان باشد.

