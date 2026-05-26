تشکیل کارگروه ویژه برای ثبت جهانی بافت تاریخی شهر کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی کرمان اظهار کرد: این استان یکی از مهم‌ترین قطب‌های میراث‌فرهنگی کشور است و در گذشته در مثلث طلایی گردشگری ایران قرار داشت، از این رو باید جایگاه تاریخی خود را در گردشگری فرهنگی بازیابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با انتقاد از برخی مداخلات و ساخت‌وسازهای گذشته در محدوده‌های تاریخی شهر کرمان افزود: بخشی از منظر تاریخی شهر طی سال‌های گذشته دچار آسیب شده و برخی پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای مرتفع در مجاورت بازار تاریخی، به هویت و سیمای این محدوده لطمه وارد کرده‌اند.

او با تاکید بر اینکه بافت تاریخی کرمان ظرفیتی ملی و بین‌المللی است، گفت: با حمایت استانداری، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و اجرایی، روند احیا و ساماندهی این محدوده آغاز شده و ثبت جهانی آن به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

محسن‌نژاد بازار تاریخی کرمان، کاروانسراهای تاریخی محدوده بازار تاریخی و محور میدان ارگ(توحید) تا میدان شهدا(مشتاق) را از مهم‌ترین ظرفیت‌های پرونده ثبت جهانی برشمرد و افزود: کارگروه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت کاروانسراهای تاریخی تشکیل شده تا روند احیا این بناها تسریع شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین از ثبت ملی سینما نور کرمان خبر داد و گفت: این مجموعه فرهنگی که بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی شهر محسوب می‌شود، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و هرگونه تخریب آن ممنوع است.

او در پایان تاکید کرد: تغییر نگاه به میراث‌فرهنگی از تهدید به فرصت توسعه، مهم‌ترین پیش‌شرط حفاظت و احیا بافت تاریخی شهر کرمان است.

