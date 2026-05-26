به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با تاکید بر اهمیت آموزش در مسیر ترویج صنایع دستی گفت: در پی برگزاری دورههای آموزشی در بهمن ماه سال گذشته و فروردین ۱۴۰۵ و برگزاری آزمون توسط کارشناسان صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، ۱۱۳ نفر از هنرجوها و بانوان روستای جهانی شفیع آباد شهداد و روستاهای همجوار موفق به اخذ گواهی مهارت کوتاهمدت صنایعدستی شدند.
معاون صنایع دستی کرمان افزود: این دورههای آموزشی با همکاری اداره کل فنی و حرفهای استان و در پی اجرای تفاهمنامه منعقده فیمابین میراثفرهنگی و این ادارهکل برگزار شده و هدف از آن توانمندسازی بانوان روستایی در مسیر خلق ثروت و اشتغالزایی از هنرهای سنتی و صنایعدستی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: اخذ گواهی مهارت کوتاهمدت صنایعدستی مسیر را برای ادامه فعالیت هنرمندان و صنعتگران در راستای کسب پروانه تولید انفرادی و کارگاهی، جواز تأسیس کارگاه و استفاده از تسهیلات و بیمه را هموار کرده و کمک شایانی به ترویج و توسعه صنایعدستی بهویژه در مناطق کم برخوردارتر استان کرمان میکند.
