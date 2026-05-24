به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی شامگاه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم پاسداشت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی با تبریک هفته میراثفرهنگی به فعالان این حوزه، اظهار کرد: کرمان تنها دیاری است که از همه ادوار تاریخ یادگار دارد.
استاندار کرمان با اشاره به پیشینه تاریخی استان افزود: کرمان مهد تاریخ و تمدن است و بسیاری از صاحبنظران دنیا اعتقاد دارند که آغاز تمدن از استان کرمان و شهر جیرفت بوده است.
او با اشاره به آثار تاریخی و تمدنی استان گفت: تمدنهای چند هزار ساله در شهر قدیم جیرفت، کنارصندل و تپه یحیی نشان از دیرینگی فرهنگ و تمدن استان کرمان دارد و در طول ادوار تاریخ نیز یادگارهای بسیار ارزشمندی برای ما باقی مانده است.
طالبی با بیان اینکه معرفی تاریخ و تمدن کرمان در دستور کار استان قرار دارد، تصریح کرد: در چارچوب برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»و «کرمان برفراز» اقدامات و برنامههایی پیشبینی شده بود که بخشی از آنها معطل ماند، اما امیدواریم با پایان جنگ، فرصت ادامه این برنامهها فراهم شود.
استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: همایش بینالمللی تمدن جیرفت در برنامه امسال قرار دارد و برگزار خواهد شد، همچنین همایش تپه یحیی نیز که به تعویق افتاد، امسال برگزار میشود.
او همچنین درباره برنامههای حوزه باستانشناسی گفت: در رابطه با قلعه دختر و قلعه اردشیر، اقدامات مربوط به کاوشها، فعالیتهای باستانشناسی و ساماندهی محوطههای اطراف این دو قلعه تاریخی دنبال خواهد شد.
طالبی با اشاره به پراکندگی و تنوع آثار تاریخی استان کرمان اظهار کرد: از ارگ تاریخی بم در شرق استان تا تمدن جیرفت در جنوب، تپه یحیی در جنوب غربی، آثار تاریخی سیرجان در غرب، آثار تاریخی رفسنجان و مجموعه آثار ارزشمند شهر کرمان، تنوع جغرافیایی و تعدد آثار تاریخی در کرمان ممتاز است.
استاندار کرمان افزود: در یک محدوده جغرافیایی محدود، آثاری مانند قلعه اردشیر، قلعه دختر، گنبد جبلیه، تخت درگاه قلیبیگ، باغ بیرمآباد، بازار کرمان و دیگر آثار تاریخی شهر کرمان قرار گرفتهاند و این ظرفیت نیازمند برنامهریزی برای نمایش عظمت تمدن و فرهنگ کرمان است.
او با تأکید بر ضرورت شکلگیری گفتمان میراثفرهنگی در استان گفت: باید یک عزم مشترک برای پاسداشت میراث تاریخی استان ایجاد و همه در هر جایگاهی که قرار دارند، به شکلگیری جریان و گفتمان میراثفرهنگی در کرمان کمک کنند.
طالبی تصریح کرد: اگر این گفتمان در استان کرمان حاکم میشد و حساسیت مردم نسبت به آثار تاریخی افزایش پیدا میکرد، برخی فجایع میراثفرهنگی در این شهر رخ نمیداد.
استاندار کرمان با اشاره به موضوع ثبت جهانی بافت تاریخی شهر کرمان گفت: بسیاری معتقدند هیچ شهری به اندازه کرمان صلاحیت ثبت جهانی را نداشت، اما برخی تخریبها این مسیر را دشوار کرده است و اکنون نیز پیگیری تشکیل پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی شهر کرمان در حال انجام است.
او با اشاره به بازدید اخیر خود از بناهای تاریخی و کاروانسراهای بازار کرمان اظهار کرد: از موزه فرش بازدید شد و قرار است استقرار حوزه فرش در آن مکان پیگیری شود، همچنین در بازدید از چند کاروانسرای تاریخی بازار کرمان، مشاهده شد که این بناها ظرفیت تبدیل شدن به مجموعههای اقامتی و گردشگری را دارند.
طالبی تأکید کرد: باید در دستگاههای مسئول ارادهای برای حمایت از سرمایهگذاران، مالکان و متولیان این بناها ایجاد شود تا جهشی در بهرهوری از آثار تاریخی استان کرمان شکل پذیرد.
استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازسازی خانههای تاریخی استان گفت: در بازدیدهای اخیر، چند خانه قدیمی بازسازیشده و چند خانه در حال بازسازی مورد بررسی قرار گرفت و با این نگاه و رویکرد، آثار و نتایج این اقدامات در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
او اظهار کرد: با ظرفیتهایی که در اختیار داریم، بدون هیچ شکی میتوانیم جایگاه برتر حوزه میراثفرهنگی ایران را در معرفی به گردشگران خارجی، جذب گردشگران داخلی و حفظ میراث تاریخی به دست آوریم.
