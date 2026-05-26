به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد با اشاره به برخی نگرانیها درباره اجرای طرحهای عمرانی در محدودههای تاریخی جیرفت اظهار کرد: جیرفت یکی از مهمترین مراکز تمدنی کشور و جهان است و آثار ارزشمندی از هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه شناسایی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: پس از طرح مباحث مربوط به واگذاری زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن، وزارت میراثفرهنگی به موضوع ورود کرد و کاوشهای باستانشناسی و مطالعات تخصصی برای تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی انجام شد.
او در ادامه بیان کرد: عرصه این محوطه تاریخی مشخص شده و بر اساس ضوابط قانونی هیچگونه ساختوساز جدیدی در محدوده آثار تاریخی امکانپذیر نیست.
محسننژاد با اشاره به اهمیت جهانی تمدن جیرفت گفت: این آثار تنها متعلق به مردم کرمان یا ایران نیستند، بلکه بخشی از میراث تمدنی جهان به شمار میروند و حفاظت از آنها یک مسئولیت ملی و بینالمللی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان همچنین درباره بناهای تاریخی در معرض آسیب در سایر نقاط استان از جمله ارگ تاریخی انار اظهار کرد: میراثفرهنگی از مشارکت بخش خصوصی، شرکتهای اقتصادی و سرمایهگذاران برای مرمت و احیا بناهای تاریخی استقبال میکند.
او در پایان خاطرنشان کرد: تجربه موفق مشارکت بخش خصوصی در مرمت آثار تاریخی در شهرستانهایی همچون بم، سیرجان و رفسنجان نشان داده که میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران برای حفاظت از میراث ارزشمند استان بهره گرفت.
