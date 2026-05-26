۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرف در عرصه آثار تاریخی جیرفت داده نخواهد شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید بر حفاظت از محوطه‌های تاریخی جیرفت گفت: اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرف یا ساخت‌وساز در عرصه آثار تاریخی این منطقه داده نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده‌های تاریخی جیرفت اظهار کرد: جیرفت یکی از مهم‌ترین مراکز تمدنی کشور و جهان است و آثار ارزشمندی از هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه شناسایی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: پس از طرح مباحث مربوط به واگذاری زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن، وزارت میراث‌فرهنگی به موضوع ورود کرد و کاوش‌های باستان‌شناسی و مطالعات تخصصی برای تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی انجام شد.

او در ادامه بیان کرد: عرصه این محوطه تاریخی مشخص شده و بر اساس ضوابط قانونی هیچ‌گونه ساخت‌وساز جدیدی در محدوده آثار تاریخی امکان‌پذیر نیست.

محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت جهانی تمدن جیرفت گفت: این آثار تنها متعلق به مردم کرمان یا ایران نیستند، بلکه بخشی از میراث تمدنی جهان به شمار می‌روند و حفاظت از آنها یک مسئولیت ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین درباره بناهای تاریخی در معرض آسیب در سایر نقاط استان از جمله ارگ تاریخی انار اظهار کرد: میراث‌فرهنگی از مشارکت بخش خصوصی، شرکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای مرمت و احیا بناهای تاریخی استقبال می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: تجربه موفق مشارکت بخش خصوصی در مرمت آثار تاریخی در شهرستان‌هایی همچون بم، سیرجان و رفسنجان نشان داده که می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای حفاظت از میراث ارزشمند استان بهره گرفت.

