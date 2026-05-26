۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴

مستندسازی ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین جیرفت آغاز شد

مستندسازی ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین جیرفت آغاز شد

کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، از آغاز مستندسازی ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضوان تاج‌پور با اشاره به اهمیت ثبت آثار طبیعی در فهرست ملی در راستای حفاظت و معرفی بهتر این آثار افزود: مراحل مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین بخش جبالبارز شهرستان جیرفت کلید خورده است.

 کارشناس ثبت آثار طبیعی میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: درختان کهنسال به‌عنوان ذخایر محیط زیستی و ارزش‌های میراث طبیعی از اهمیت بسزایی برای مستندسازی و قرارگیری در فهرست ملی آثارطبیعی قرار داشته و به‌همین واسطه تشکیل پرونده ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان با جدیت در دستور انجام قرار دارد.

او در ادامه گفت: ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان، فراتر از یک اقدام اداری، پاسداشت شناسنامه‌های زنده تاریخ، فرهنگ و طبیعت این دیار کویری است، این میراث‌های سبز که سده‌ها در برابر شرایط مختلف طبیعت ایستاده‌اند، به عنوان گنجینه‌هایی بی‌بدیل از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازگار با اقلیم سخت استان به شمار می‌روند.

تاج‌پور در پایان خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این درختان در فهرست آثار ملی، سپری قانونی برای حفاظت از آنها در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی ایجاد می‌کند، هویت بومی را تقویت می‌بخشد و با ایجاد جاذبه‌های اکوتوریسم پایدار، ضامن انتقال این سرمایه‌های بی‌جانشین به نسل‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030500516
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha