مستندسازی ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین جیرفت آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضوان تاج‌پور با اشاره به اهمیت ثبت آثار طبیعی در فهرست ملی در راستای حفاظت و معرفی بهتر این آثار افزود: مراحل مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی سرو کهنسال روستای تمین بخش جبالبارز شهرستان جیرفت کلید خورده است.

کارشناس ثبت آثار طبیعی میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: درختان کهنسال به‌عنوان ذخایر محیط زیستی و ارزش‌های میراث طبیعی از اهمیت بسزایی برای مستندسازی و قرارگیری در فهرست ملی آثارطبیعی قرار داشته و به‌همین واسطه تشکیل پرونده ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان با جدیت در دستور انجام قرار دارد.

او در ادامه گفت: ثبت ملی درختان کهنسال استان کرمان، فراتر از یک اقدام اداری، پاسداشت شناسنامه‌های زنده تاریخ، فرهنگ و طبیعت این دیار کویری است، این میراث‌های سبز که سده‌ها در برابر شرایط مختلف طبیعت ایستاده‌اند، به عنوان گنجینه‌هایی بی‌بدیل از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سازگار با اقلیم سخت استان به شمار می‌روند.

تاج‌پور در پایان خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این درختان در فهرست آثار ملی، سپری قانونی برای حفاظت از آنها در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی ایجاد می‌کند، هویت بومی را تقویت می‌بخشد و با ایجاد جاذبه‌های اکوتوریسم پایدار، ضامن انتقال این سرمایه‌های بی‌جانشین به نسل‌های آینده خواهد بود.

