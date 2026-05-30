به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید کهنوجی روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه خانه تاریخی باقری‌ با بیان اینکه این عمارت در خیابان امام خمینی(ره) واقع شده، اظهار کرد: این بنا با مساحت ۹۳۰۰ مترمربع، یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهر رفسنجان محسوب می‌شود که به‌واسطه معماری اصیل و نقاشی‌های نفیس شاگردان استاد کمال‌الملک، از ارزش فرهنگی ویژه‌ای برخوردار است.

شهردار رفسنجان افزود: در سال ۱۴۰۵، شهرداری رفسنجان با تشکیل یک تیم تخصصی، قرارداد مطالعات و اجرای مرمت اضطراری را منعقد کرد و هم‌اکنون عملیات اجرایی و مطالعاتی به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه، حفاظت از هویت تاریخی شهر و احیا ظرفیت‌های گردشگری رفسنجان است تا این بنای ارزشمند بتواند بار دیگر به قطب فرهنگی شهر تبدیل شود.

