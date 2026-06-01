به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین نشست انجمن میراثفرهنگی شهرستان شهر بابک به ریاست محمد خواجهپور معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار و با حضور حسن ابراهیمی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان، نمایندگان دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماتی عضو انجمن و جمعی از دوستداران میراثفرهنگی و اعضای حقیقی انجمن یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در فرمانداری شهربابک برگزار شد.
در این نشست مهمترین مسائل مرتبط با حفاظت، احیا و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر میان اعضا قرار گرفت و بر ضرورت تقویت مشارکتهای مردمی در صیانت از میراث ارزشمند شهربابک، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای ارتقای آگاهی عمومی، و همچنین حمایت از برنامههای پژوهشی، آموزشی و گردشگری تأکید شد.
حاضران با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شهربابک، بر همافزایی دستگاههای اجرایی و انجمنهای مردمی برای حفظ هویت فرهنگی منطقه و بهرهگیری از ظرفیتهای میراثفرهنگی در مسیر توسعه پایدار شهرستان تأکید کردند.
