۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد

حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه عید غدیر در استان واسط عراق

حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه عید غدیر در استان واسط عراق

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از حضور صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان در نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه عید سعید غدیر در شهرهای کوت و الصویره استان واسط عراق خبر داد و این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان در بازارهای بین‌المللی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی، امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی به مناسبت عید سعید غدیر در کشور عراق، اظهار کرد: جمعی از صنعتگران و هنرمندان استان ایلام به مدت سه روز در نمایشگاه صنایع‌دستی که در شهرهای کوت و الصویره استان واسط عراق برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از توسعه بازارهای صنایع‌دستی اظهار کرد: این نمایشگاه چهل‌وششمین حضور برون‌مرزی صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان ایلام در دولت چهاردهم است که با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری استان، توسعه تعاملات فرهنگی، بازاریابی محصولات صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های صادراتی در کشورهای هدف برگزار می‌شود.

شریفی افزود: هنرمندان ایلامی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، آثار و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، علاقه‌مندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی قرار می‌دهند و تلاش خواهند کرد بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری استان را به مخاطبان عراقی معرفی کنند.

او با تأکید بر اهمیت حضور در رویدادهای بین‌المللی گفت: نمایشگاه‌های برون‌مرزی نقش مؤثری در توسعه بازار فروش، معرفی توانمندی‌های هنرمندان، تبادل تجربیات و گسترش تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها دارند و زمینه را برای رونق اقتصاد هنر و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی فراهم می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی استان ایلام با کشور عراق، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی ایجاد کرده است و حضور هنرمندان استان در این نمایشگاه می‌تواند گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر صنایع‌دستی اصیل ایلام و افزایش سهم این محصولات در بازارهای منطقه‌ای باشد.

شریفی ابراز امیدواری کرد با تداوم این‌گونه رویدادها، زمینه حضور گسترده‌تر هنرمندان و صنعتگران استان در بازارهای هدف خارجی فراهم شده و شاهد توسعه صادرات صنایع‌دستی و تقویت جایگاه ایلام در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031200987
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha