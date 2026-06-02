به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی، امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایعدستی به مناسبت عید سعید غدیر در کشور عراق، اظهار کرد: جمعی از صنعتگران و هنرمندان استان ایلام به مدت سه روز در نمایشگاه صنایعدستی که در شهرهای کوت و الصویره استان واسط عراق برگزار میشود، حضور خواهند داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از توسعه بازارهای صنایعدستی اظهار کرد: این نمایشگاه چهلوششمین حضور برونمرزی صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی استان ایلام در دولت چهاردهم است که با هدف معرفی ظرفیتهای هنری استان، توسعه تعاملات فرهنگی، بازاریابی محصولات صنایعدستی و ایجاد زمینههای صادراتی در کشورهای هدف برگزار میشود.
شریفی افزود: هنرمندان ایلامی در رشتههای مختلف صنایعدستی، آثار و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، علاقهمندان و فعالان حوزه صنایعدستی قرار میدهند و تلاش خواهند کرد بخشی از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری استان را به مخاطبان عراقی معرفی کنند.
او با تأکید بر اهمیت حضور در رویدادهای بینالمللی گفت: نمایشگاههای برونمرزی نقش مؤثری در توسعه بازار فروش، معرفی توانمندیهای هنرمندان، تبادل تجربیات و گسترش تعاملات فرهنگی میان ملتها دارند و زمینه را برای رونق اقتصاد هنر و حمایت از تولیدات صنایعدستی فراهم میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی استان ایلام با کشور عراق، فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی در حوزه صنایعدستی ایجاد کرده است و حضور هنرمندان استان در این نمایشگاه میتواند گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر صنایعدستی اصیل ایلام و افزایش سهم این محصولات در بازارهای منطقهای باشد.
شریفی ابراز امیدواری کرد با تداوم اینگونه رویدادها، زمینه حضور گستردهتر هنرمندان و صنعتگران استان در بازارهای هدف خارجی فراهم شده و شاهد توسعه صادرات صنایعدستی و تقویت جایگاه ایلام در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما