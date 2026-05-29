به گزارش میراث آریا، فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه ۷ خردادماه با هدف بررسی روند اجرایی پروژههای گردشگری، شناسایی موانع موجود و تسریع در تکمیل زیرساختهای اقامتی و رفاهی استان، از سایت گردشگری عشایری تنگ ارغوان، رستوران در حال احداث روستای هفتچشمه، هتل زاگرس، پروژههای اقامتی شهرک قدس و تالار کنز بازدید کرد.
رفع موانع اولویت اصلی در پروژههای گردشگری استان ایلام
در جریان این بازدیدها، نشستهای میدانی با حضور مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، مدیران اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد و مشکلات و دغدغههای فعالان حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران اظهار کرد: نباید اجازه داد بروکراسی اداری و پیچیدگیهای فرآیندی، مانعی بر سر راه توسعه زیرساختهای گردشگری استان باشد و همه دستگاههای اجرایی موظفاند در چارچوب قانون، مسیر فعالیت سرمایهگذاران را تسهیل کنند.
همتی افزود: سرمایهگذاری در حوزه گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند زمینه رونق اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی ایلام را فراهم کند.
استفاده از ظرفیت مرزی برای جذب گردشگران عراقی
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری و همجواری با کشور عراق، گفت: وجود مرز مشترک با عراق و حضور سالانه تعداد قابل توجهی از گردشگران و زائران عراقی، یک فرصت ارزشمند برای توسعه صنعت گردشگری استان است که باید با ایجاد زیرساختهای مناسب اقامتی، خدماتی و رفاهی از این ظرفیت در راستای رونق اقتصادی ایلام بهرهبرداری شود.
او تصریح کرد: اقدامات زیرساختی مطلوبی در سالهای اخیر در استان آغاز شده اما برای رسیدن به جایگاه شایسته، نیازمند تقویت، تسریع و تکمیل پروژههای نیمهتمام هستیم.
تأکید بر تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری در استان ایلام
در ادامه این بازدید، همتی ضمن بررسی وضعیت بازسازی هتل زاگرس، بر تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره مجتمعهای اقامتی شهرک قدس و تالار کنز، قول مساعد داد تا پیگیریهای لازم برای تأمین راه دسترسی، رفع برخی مشکلات زیرساختی و بهرهمندی این مجموعهها از تسهیلات صندوق توسعه ملی انجام شود.
او در پایان با اشاره به عزم برای توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: ایلام با برخورداری از طبیعت بکر، فرهنگ غنی، جاذبههای تاریخی و ظرفیتهای مرزی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری غرب کشور را دارد و باید با برنامهریزی اصولی، این ظرفیتها را به فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل کرد.
این بازدید میدانی نشاندهنده اهتمام جدی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل ایلام از یک مسیر عبوری به یک مقصد گردشگری در غرب کشور و حمایت عملی از سرمایهگذاری در این حوزه است.
