به گزارش میراث‌آریا، رائد ناصری‌فر، با تشریح اقدامات و دستاوردهای معاونت میراث‌فرهنگی استان ایلام در هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها، بر لزوم شناخت عمیق و بازآفرینی هویت ملی از طریق صیانت از گنجینه عظیم میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی ایلام با بیان اینکه میراث‌فرهنگی حلقه اتصال پیشینه تمدنی و چشم‌انداز توسعه آتی است، اظهار کرد: صیانت از این گنجینه عظیم، مستلزم شناخت عمیق و بازآفرینی هویت ملی است.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی، با هدف تبیین جایگاه آثار تاریخی و ارتقای سواد میراثی جامعه، سلسله برنامه‌های تخصصی، پژوهشی و ترویجی را برگزار کرد.

برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی در آغاز هفته میراث‌فرهنگی

ناصری‌فر به برگزاری نشست‌های علمی با موضوعات مهم اشاره کرد و گفت: نشست علمی فرهنگی «پاسداشت حکیم فردوسی و زبان فارسی» با حضور اساتید و اصحاب ادب برگزار شد که در آن بر جایگاه فردوسی به عنوان معمار هویت فرهنگی و نقش بی‌بدیل او در احیای زبان فارسی تأکید شد.

معاون میراث‌فرهنگی ایلام همچنین از برگزاری نشست تخصصی «بررسی چشم‌انداز دره سیمره و زمین‌لغزش کبیرکوه» خبر داد و افزود: در این نشست، ضمن تبیین ویژگی‌های این پدیده به عنوان بزرگترین زمین‌لغزش جهان، بر ضرورت تدوین پرونده ثبت جهانی، راه‌اندازی پایگاه ملی و بهره‌گیری از توان علمی برای صیانت از این اثر منحصربه‌فرد تأکید شد.

او گفت: نشست هم‌فشاری علمی «بازشناسی نام‌جاهای کهن دهلران» نیز با هدف مکان‌یابی شهرهای دوران اسلامی برگزار شد و شهرستان دهلران به عنوان پایلوت پژوهش‌های باستان‌شناسی استان معرفی شد.

اجرای آیین‌های رونمایی و تجلیل در هفته میراث‌فرهنگی

ناصری‌فر از برگزاری آیین تجلیل از خادمان میراث‌فرهنگی و رونمایی از کتاب «تقویم کردی و شرح مناسبت‌های آن» اثر مالک شعاعی خبر داد و گفت: در این مراسم بر پیوستگی تاریخی و ضرورت ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس به عنوان پیشران‌های هویت و اشتغالزایی تأکید شد.

معاون میراث‌فرهنگی ایلام همچنین از برگزاری آیین رونمایی از شیء فرهنگی سال استان ایلام برای نخستین‌بار در سطح استان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف معرفی تخصصی آثار مکشوفه و پیوند وقایع تاریخی با پیشینه باستانی منطقه انجام شد.

فعالیت‌های میدانی و ترویجی ویژه در هفته میراث‌فرهنگی

او به بازدید تخصصی از سایت تاریخی چغاگلان مهران اشاره کرد و گفت: در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی، بر حمایت از پروژه‌های پژوهشی جهت بازشناسی زیست ۸۵ هزار ساله در منطقه و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در صیانت از مرزهای فرهنگی و جغرافیایی تأکید شد.

ناصری‌فر همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس «ایل من، ایران من» با محوریت بازنمایی نقش حماسی و همبستگی مردم ملکشاهی در دوران دفاع مقدس خبر داد که پیوند میان میراث معاصر و ارزش‌های ملی را به تصویر کشید.

اقدامات انجام شده در هفته میراث‌فرهنگی گامی در راستای تحقق اهداف کلان در حوزه دیپلماسی فرهنگی

معاون میراث‌فرهنگی ایلام در پایان با اشاره به ثبت نزدیک به ۹۶۲ اثر در فهرست آثار ملی استان ایلام، این جایگاه را ممتاز در نقشه تمدنی کشور دانست و بیان کرد: اقدامات انجام شده در این هفته، گامی در راستای تحقق اهداف کلان دولت در حوزه دیپلماسی فرهنگی، ثبت جهانی آثار شاخص و تقویت نظارت‌های حاکمیتی برای جلوگیری از تعرض به عرصه‌های تاریخی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/