به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه شنبه 5 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه صنایع‌دستی به مناسبت عید قربان، در میدان 22 بهمن برپا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: نمایشگاه صنایع‌دستی از چهارم لغایت ششم خرداد به مدت سه روز فعالیت دارد.

شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات بومی، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و در راستای گرامیداشت روز ملی مشاغل خانگی و پویش «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» با حضور ۵۰ صنعتگر برگزار شده است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: فراهم‌سازی بستر عرضه و معرفی آثار هنرمندان و صنعتگران استان، نقش مهمی در توسعه بازار فروش، تقویت اقتصاد محلی و رونق اشتغال پایدار دارد.

شریفی یادآور شد: این نمایشگاه همزمان در دیگر شهرستان های تابعه در حال برگزاری است.

