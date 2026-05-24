به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی در تشریح برنامه‌های پایان هفته میراث‌فرهنگی اظهار کرد: امروز توفیق یافتیم همزمان با سالروز غرورآفرین آزادسازی خرمشهر و در آخرین روز از هفته میراث‌فرهنگی، به همراه همکاران پرتلاش در حوزه معاونت میراث‌فرهنگی و سایر بخش‌های اداره‌کل، با حضور در گلزار شهدای گران‌قدر امامزاده علی‌صالح (ع)، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای گران‌قدر جنگ رمضان و هشت سال دفاع مقدس را گرامی بداریم. معتقدیم امنیت و آرامش امروز ما برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، مرهون ایثارگری این دلاورمردان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در بخش دیگری از برنامه‌های امروز همراه همکاران شاغل در اداره کل از سایت تاریخی «چغاگلان» شهرستان مهران که اکنون در حال سپری کردن چهارمین فصل کاوش است، بازدید کردند.

شریفی در این بازدید ضمن عرض خداقوت به سرپرست و اعضای هیئت کاوش، گفت:

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به طور کامل قدردان زحمات شبانه‌روزی کاوشگران و پژوهشگران است و تا آخرین لحظه از این پروژه علمی و ملی پشتیبانی خواهد کرد.

او افزود: در جریان این بازدید، حجت دارابی، سرپرست تیم کاوش، توضیحات ارزنده‌ای از یافته‌های فصول گذشته و روند فعلی فعالیت‌های میدانی ارائه داد که نویدبخش دستاوردهای علمی مهمی برای استان است.

گفتنی است، تپه تاریخی «چغاگلان» در شهرستان مهران، از محوطه‌های ارزشمند مربوط به دوره نوسنگی است که با شماره ثبتی ۳۹۸۵ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و کاوش‌های علمی در آن نقش بسزایی در بازشناسی تاریخ کهن این منطقه دارد. این برنامه با ثبت تصویر دسته جمعی و تجدید عهد کارکنان برای حفاظت از میراث گذشتگان به پایان رسید.

