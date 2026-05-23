۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

برای نخستین‌بار؛ شیء فرهنگی سال استان ایلام هم‌زمان با هفته میراث فرهنگی رونمایی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از رونمایی شیء فرهنگی سال ایلام‌به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: به مناسبت گرامی‌داشت هفته میراث فرهنگی، آیین رونمایی از شیء فرهنگی سال استان ایلام برای نخستین‌بار برگزار شد، اقدامی که با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، پاسداشت میراث گذشتگان و تقویت هویت فرهنگی ایلام انجام شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: امسال یکی از آثار فرهنگی تاریخی مکشوفه در استان، به‌عنوان «نماد فرهنگی سال ایلام» برگزیده و طی مراسمی رسمی معرفی شد.

شریفی این اقدام را گامی اثرگذار در راستای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، پاسداشت میراث ارزشمند گذشتگان و تقویت هویت فرهنگی استان دانست و تأکید کرد: تعیین نماد فرهنگی سال می‌تواند در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پیشینه تمدنی ایلام و نیز صیانت علمی‌تر از آثار تاریخی منطقه مؤثر باشد.

در ادامه، رائد ناصری‌فر، معاون میراث‌فرهنگی استان ایلام، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، مقرر شده است از این پس هر سال هم‌زمان با هفته میراث فرهنگی، یکی از اشیای فرهنگی تاریخی شاخص استان به‌عنوان نماد فرهنگی سال انتخاب و معرفی شود.

او با اشاره به فرایند انتخاب اثر افزود: این نماد با مشارکت کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی استان برگزیده شده است.

 ناصری‌فر ادامه داد: معیار اصلی انتخاب نماد فرهنگی سال ۱۴۰۵، «وحدت و همدلی ملی در جنگ رمضان» بوده و تلاش شده است ارتباط موضوعی اثر انتخابی با این رویداد ملی در چارچوب مستندات تاریخی و باستان‌شناسی تبیین شود. استان ایلام دارای بیش از ۵ هزار شیء تاریخیِ شناسایی‌ شده است که تاکنون تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند.

 مدیر پایگاه منظر طبیعی و تاریخی دره سیمره نیز در این‌باره گفت: انتخاب «شیء فرهنگی سال» بر اساس تناسب با رویدادهای برجسته سال و با هدف تحلیل ریشه‌های تاریخی این رویدادها انجام شد. 

مسعود صادقی‌راد افزود: این اقدام ضمن تأکید بر پیشینه غنی فرهنگ ایلام، می‌تواند الگویی علمی برای پیوند دادن وقایع معاصر با میراث تمدنی و باستانی استان فراهم آورد.

در پایان این مراسم از سه نفر از صنعتگران صنایع دستی استان در راستای ساخت این مولاژ تاریخی، توسط فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقدیر به عمل آمد.

معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

