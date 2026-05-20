آیین تجلیل از خادمان و حافظان میراث فرهنگی ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز در سومین روز از هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها، با حضور عباس میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، فرزاد شریفی مدیرکل میراث غرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رائد ناصری‌فر معاون میراث فرهنگی و مدعوین، آیین تجلیل از خادمان و حافظان میراث‌فرهنگی در محل سالن جلسات اداره کل استان انجام شد.

هفته میراث فرهنگی؛ روایت هویت، شکوه و تمدن ایرانی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، در آیین تجلیل از خادمین و حافظین میراث فرهنگی با تبریک روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، این مناسبت را یادآور هویت، شکوه و تمدن ایرانی دانست.

فرزاد شریفی با قدردانی از حضور حاضران در این مراسم گفت: استان ایلام با برخورداری از پیشینه‌ای غنی و تاریخی، تاکنون نزدیک به ۹۶۲ اثر تاریخی را در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسانده است که این موضوع بیانگر جایگاه ارزشمند این استان در حوزه تاریخ و تمدن ایران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به اینکه ایلام از نخستین استان‌های کشور در ثبت آثار ملی بوده است، افزود: در فهرست اولیه شماره‌گذاری آثار ملی، هفت اثر از استان ایلام در میان ۸ اثر نخست کشور قرار دارد که این امر نشان‌دهنده قدمت و هویت تمدنی این منطقه است.

شریفی با بیان اینکه مجموعه میراث فرهنگی استان از نیروهای متخصص، توانمند و متعهد بهره‌مند است، تصریح کرد: همکاران ما در حوزه‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، تاریخ، معماری و حتی عمران، با دانش و تجربه خود نقش مهمی در صیانت از میراث فرهنگی ایفا می‌کنند.

او با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سایر همراهان حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: آنچه امروز به ما رسیده، امانتی برای نسل آینده است و وظیفه داریم با هم‌افزایی و همکاری، این میراث ارزشمند را حفظ و منتقل کنیم.

فرزاد شریفی هفته میراث فرهنگی را «روایت مقاومت، شکوه و تمدن» توصیف کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی خسارات زیادی به تمدن و تاریخ ایران وارد کردند، اما این تمدن با چنین حملات وحشیانه‌ای نه‌تنها تضعیف نخواهد شد، بلکه استوارتر از گذشته پابرجا می‌ماند.

او با اشاره به نقش فعالان حوزه میراث فرهنگی در پاسداری از هویت تاریخی کشور، افزود: امروز در این مراسم، مدیران، کارشناسان، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و فعالان حوزه میراث فرهنگی را می‌بینیم که با احساس مسئولیت و دلسوزی، برای حفظ کیان فرهنگی و تاریخی استان تلاش می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام همچنین از تلاش‌های یگان حفاظت، اساتید دانشگاه و اهالی رسانه در معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی استان قدردانی کرد و گفت: همگرایی و تشریک مساعی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، می‌تواند زمینه‌ساز ثبت جهانی آثار تاریخی ایلام باشد.

شریفی با اشاره به آماده‌سازی دو پرونده برای ثبت جهانی، افزود: برای تحقق این هدف، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است.

او در بخش دیگری از سخنان خود از یک اقدام مهم در حوزه میراث فرهنگی استان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، با تلاش معاونت میراث فرهنگی و مدیر پایگاه شهر منظر فرهنگی پیش از تاریخ، حدود ۲۰۰ پرونده در یک شهرستان آماده شده و مستندات آن امروز برای وزارتخانه ارسال خواهد شد.

شریفی این اقدام را بی‌سابقه خواند و افزود: در کشور سابقه نداشته که این تعداد پرونده به‌صورت همزمان آماده و ارسال شود و این موفقیت نتیجه تلاش همکاران پرتلاش استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و میهمانان این آیین، بر تداوم همکاری‌ها برای صیانت از میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی استان ایلام تأکید کرد.

میراث فرهنگی، موتور محرکه اقتصاد و هویت پایدار ایلام

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، در جمع فعالان و مسئولان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تاکید بر ارزش‌های اقتصادی و هویتی میراث غنی استان، خواستار تلاش مضاعف برای حفاظت، معرفی و تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اشتغال‌زا و درآمدزا شد.



عباس میرزاد در این نشست جلسه‌ای که با حضور دست‌اندرکاران و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد، بر نقش حیاتی این بخش‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی و تقویت هویت بومی منطقه تاکید ورزید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دوستان دغدغه‌مند در حوزه میراث فرهنگی، اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه میراث فرهنگی مشاهده می‌کنیم، نشان از تعامل و همراهی ارزشمندی دارد که می‌تواند به موتور محرکه توسعه اقتصادی استان تبدیل شود. برگزاری نمایشگاه‌های موفق در کشورهای همسایه، از جمله عراق، گواهی بر این مدعاست.

عباس میرزاد با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی، وزیر امور خارجه و شهدای خدمت، و همچنین رزمندگان استان، بر اهمیت پاسداری از میراث گذشتگان تاکید کرد و گفت: ما با مردمی عاشق، دلسوز و بسیار با دغدغه روبرو هستیم که خالصانه برای حفاظت از آثار ملموس و ناملموس استان تلاش می‌کنند. ایلام، به عنوان جغرافیایی با تاریخ و قدمت کهن، گنجینه‌ای بی‌بدیل در اختیار دارد که معرفی و استفاده بهینه از آن، می‌تواند هویت ساز و سرمایه اقتصادی استان باشد.

معاون استاندار ایلام تصریح کرد: هویت، چیزی نیست که بتوان با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت یا صرفاً با تکنولوژی به دست آورد؛ بلکه میراثی است که از گذشتگان ما به یادگار مانده و حاصل زحمات، حضور و خلاقیت آنان در خلق آثار معماری، شهرسازی، بازی‌های بومی و فرهنگ و آداب و رسوم است. وظیفه ما، حفاظت، حراست و عینیت‌بخشی به این میراث است.

عباس میرزاد با اشاره به تلاش‌های کشورهای منطقه برای ساخت هویت‌های نوین و پایدار، خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند امارات و قطر در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ساخت جاذبه‌های گردشگری هستند تا هم درآمدزایی کنند و هم برای آینده خود هویت بسازند. اما ما وارث هویتی اصیل و کهن هستیم که نیاز به فعالان دغدغه‌مندی چون شما دارد تا با ورود به این عرصه، واقعیت‌های ملموس و ناملموس گذشته‌مان را به نمایش بگذاریم و حتی آن را به ثبت برسانیم.

او افزود: ایلام جاذبه‌های فراوانی دارد که برای مهمانان ما بسیار لذت‌بخش است. باید نگاه زیباشناختی و بصری خود را به این داشته‌ها تقویت کنیم و با تلاش بیشتر در حوزه گردشگری، از فصول مناسب برای پذیرش گردشگر بهره‌مند شویم. در حوزه میراث نیز، با توجه به شرایط جنگی و پس از آن، نظارت‌ها باید مضاعف شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا دست‌درازی به آثار جلوگیری به عمل آید.

عباس میرزاد در پایان، بر اهمیت ثبت آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: ثبت آثار در عرصه‌های ملی و جهانی، پیوستگی تاریخی و هویتی ما را تضمین می‌کند. بازی‌های بومی، آداب و رسوم و یافته‌های تاریخی، همه و همه باید به نام منطقه ثبت شوند. اطمینان دارم با توجه به برنامه‌های خوب دوستان در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و همکاری شما عزیزان، شاهد اتفاقات بسیار خوبی در آینده خواهیم بود و تاریخ سراسر پر از افتخار و آثار ارزشمند ایلام را به شایستگی معرفی خواهیم کرد.

انتهای پیام/