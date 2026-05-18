به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی ضمن گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزهها، گفت: امروز در اولین روز از آغاز هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزهها، نشست علمی تخصصی با عنوان «زمینلغزش کبیرکوه و پیامدهای محیطی و انسانی» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و معاون و کارشناسان معاونت میراث فرهنگی در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این نشست با هدف تبیین ابعاد علمی و معرفی یکی از شاخصترین رخدادهای طبیعی کشور به علاقهمندان و متخصصان برگزار شد.
فرزاد شریفی بر اهمیت زمینلغزش کبیرکوه به عنوان یک «سرمایه ملی» تأکید کرد و گزارشی از اقدامات انجامشده طی ماههای اخیر در این زمینه ارائه داد.
شریفی با اشاره به تلاشهای مستمر برای ثبت جهانی این اثر بینظیر، تصریح کرد: اختصاص پایگاه ملی، برگزاری نشستهای علمی متعدد، تدوین پرونده مقدماتی جهت ثبت جهانی، پیگیری تهیه مستند زمینلغزش کبیرکوه، راهاندازی دفتر مرکزی پایگاه و تدوین کتاب تخصصی با موضوع زمینلغزش کبیرکوه و تغییرات محیطی، از جمله اقدامات کلیدی این ادارهکل در راستای صیانت و معرفی این پدیده منحصر به فرد است.
او در ادامه، تحقق اهداف کلان برای ثبت جهانی «دره سیمره و زمینلغزش کبیرکوه» را نیازمند عزم جدی مسئولان استانی، تعامل بینبخشی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از توان علمی متخصصان و جامعه دانشگاهی دانست.
در ادامه این نشست، رائد ناصریفر معاون میراثفرهنگی ادارهکل، گزارش مبسوطی از برنامههای هفته میراث فرهنگی و دستاوردهای حوزه میراثفرهنگی در یک سال گذشته ارائه کرد.
سپس مسعود صادقیراد، مدیر پایگاه چشمانداز طبیعی و تاریخی دره سیمره، به تشریح ابعاد فنی زمینلغزش کبیرکوه و واکاوی پیامدهای محیطی و انسانی آن پرداخت.
همچنین دکتر حاجیکریمی، استادتمام و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام، با تبیین جایگاه علمی و پژوهشی این پدیده در سطح بینالمللی، اهمیت مطالعات زمینشناختی و تاریخی بر روی این اثر را تشریح کرد.
شایان ذکر است؛ زمینلغزش کبیرکوه به عنوان بزرگترین زمینلغزش جهان شناخته میشود که در پی وقوع آن، تغییرات محیطی وسیع و دامنهداری شکل گرفت و تمدن و زیست ۸۵ هزار ساله ساکنان درههای سیمره و کشکان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است. این اثر طبیعی-تاریخی به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد، هماکنون در کانون توجه مجامع علمی و برنامههای کلان میراثفرهنگی کشور قرار دارد.
