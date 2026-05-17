به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی و همچنین معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، چهل‌ویکمین و چهل‌ودومین نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام طی روزهای پنجشنبه و جمعه در بازار مشترک استان واسط شهر کوت عراق برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: برپایی این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایلامی، ایجاد زمینه‌های جدید برای صادرات محصولات بومی و تقویت همکاری‌های مرزی میان ایلام و استان واسط صورت گرفته است.

شریفی اظهار کرد: نمایشگاه‌های برگزار شده با استقبال خوب شهروندان و فعالان اقتصادی عراقی همراه بود و تولیدات متنوعی همچون دست‌بافته‌ها، مصنوعات چوبی، آثار چرمی، زیورآلات سنتی و سایر محصولات شاخص صنایع‌دستی استان در آن عرضه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در رونق تولید، معرفی میراث فرهنگی ناملموس و تقویت اقتصاد هنرمندان دارد و این اداره‌کل از تداوم این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد.

