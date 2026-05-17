به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها، اظهار کرد: این هفته فرصتی ارزشمند برای بازنگری در جایگاه میراثمان و معرفی گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی به نسل‌های امروز و آینده است. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای گرامیداشت این مناسبت‌ها در سطح استان ایلام انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در تشریح برنامه‌های این هفته، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین رویدادهای این هفته، برگزاری نشست علمی فرهنگی با محوریت پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و زبان فارسی خواهد بود که در این مراسم، شاهنامه‌خوانی نیز اجرا خواهد شد. این برنامه با هدف ترویج فرهنگ غنی فارسی و ارج نهادن به مقام شامخ فردوسی برگزار می‌شود.

او به دیگر برنامه‌های این هفته اشاره کرد و افزود: همچنین، نشستی علمی و تخصصی با موضوع چشم‌انداز فرهنگی دره سیمره برگزار می‌شود که در این نشست، کتاب «زمین‌لغزش کبیرکوه و پیامدهای محیطی» با حضور مسئولان استانی، اساتید و پژوهشگران رونمایی خواهد شد. این پژوهش به درک بهتر مسائل زیست‌محیطی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

شریفی ادامه داد: در راستای هماهنگی‌های کلان کشوری، جلسه‌ای برخط با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت میراث فرهنگی، در خصوص برگزاری شایسته روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، نشستی علمی و تخصصی با حضور اساتید، دانشگاهیان و پژوهشگران با موضوع نام‌های اماکن باستانی دهلران برگزار می‌شود تا به ریشه‌یابی و معرفی این نام‌ها بپردازیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به تقدیر از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: در این هفته، از خادمین و حافظین میراث فرهنگی استان تجلیل به عمل خواهد آمد و همچنین از کتاب «تقویم کردی» با شرح مناسبت‌های آن، اثر آقای مالک شعاعی، رونمایی خواهد شد. این کتاب به غنای فرهنگی مناطق کردنشین کمک می‌کند.

او به برنامه‌های مرتبط با روز جهانی موزه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به شعار جهانی «موزه‌ها پیوندکننده جهان گسسته» و شعار بومی «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی»، نشستی با عنوان «یک شب، یک روایت» همراه با نمایشگاه برگزار می‌شود تا بر نقش موزه‌ها در حفظ هویت ملی و ایجاد پیوند میان فرهنگ‌ها تأکید شود.

شریفی به یکی دیگر از برنامه‌های این هفته اشاره و بیان کرد: با حضور کارکنان این اداره‌کل، تور یک روزه بازدید از آثار تخریب‌شده شهر ایلام در دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اهمیت حفظ آثار دوران جنگ را یادآوری کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام برگزاری این برنامه‌ها را گامی مهم در جهت ارتقای سطح شناخت جامعه از میراث غنی فرهنگی و تاریخی استان ایلام و همچنین تقویت جایگاه موزه‌ها به عنوان امانت‌داران تاریخ و فرهنگ برشمرد.

