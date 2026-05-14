به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی با تأکید بر جایگاه برجسته و ویژگیهای منحصربهفرد زمینلغزش کبیرکوه در امتداد دره سیمره اظهار کرد: این پدیده طبیعی ارزشمند، بهعنوان بزرگترین و شاخصترین زمینلغزش جهان، از ظرفیتهای ممتاز علمی، پژوهشی و گردشگری استان ایلام به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در معرفی توانمندیهای طبیعی و زمینشناختی استان ایلام و منطقه غرب کشور در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام افزود: پس از اختصاص «پایگاه ملی چشمانداز طبیعی و تاریخی دره سیمره» و تدوین «پرونده موقت جهانی»، تهیه مستندات علمی، فنی و پژوهشی جامع و استاندارد برپایه پژوهشهای مختلف صورت گرفته، نخستین گام اجرایی و اساسی در فرآیند ثبت جهانی این اثر طبیعی کمنظیر محسوب میشود.
او با اشاره به ضرورت حمایتهای اعتباری و بینبخشی در این مسیر تصریح کرد: تحقق فرآیند ثبت جهانی زمینلغزش کبیرکوه مستلزم تأمین منابع مالی لازم و همکاری منسجم دستگاههای اجرایی، علمی و پژوهشی مرتبط است تا بتوان مستندات تخصصی مورد نیاز را مطابق با معیارها و الزامات بینالمللی تهیه، تکمیل و ارائه کرد.
شریفی ادامه داد: ثبت جهانی این پدیده طبیعی، افزون بر ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی استان ایلام، میتواند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری طبیعی و تاریخی، افزایش شناخت جهانی از ظرفیتهای طبیعی استان و تقویت زیرساختهای مرتبط با حوزه میراث طبیعی و ژئوگردشگری شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این پرونده، ضروری است تمامی دستگاههای مسئول و نهادهای مرتبط، با نگاهی ویژه و رویکردی حمایتی، در فرآیند تدوین و تکمیل مستندات و پیگیری مراحل ثبت جهانی مشارکت فعال داشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل، همافزایی و همکاری مؤثر میان مجموعه دستگاههای اجرایی و تخصصی، روند تهیه مستندات علمی و پیگیری ثبت جهانی زمینلغزش کبیرکوه با شتاب و انسجام بیشتری دنبال شده و زمینه معرفی شایسته این میراث طبیعی ارزشمند در عرصه جهانی فراهم شود.
