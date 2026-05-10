به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به بارندگیهای شدید اخیر در شهرستان آبدانان اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، مسیر دسترسی به دریاچههای دوقلوی سیاهگاو به طور کامل مسدود شد که این موضوع میتوانست در روند حضور گردشگران و بهرهمندی جوامع محلی از ظرفیتهای گردشگری منطقه اختلال ایجاد کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با بیان اینکه دریاچههای دوقلوی سیاهگاو از شاخصترین جاذبههای طبیعی استان ایلام و کشور به شمار میرود، افزود: این دریاچهها که به عنوان «آکواریومهای طبیعی» شناخته میشوند، از منظر زیباییهای طبیعی و تنوع زیستی کمنظیر هستند و نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار شهرستان آبدانان دارند. از این رو بازگشایی سریع مسیر دسترسی به این اثر طبیعی ارزشمند، در اولویت قرار گرفت.
او تصریح کرد: با مدیریت هوشمندانه و پیگیری مستمر فرماندار شهرستان آبدانان، هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی به سرعت انجام شد و دستور فوری برای بسیج امکانات و تجهیزات صادر شد.
شریفی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی و همکاری معاونت عمرانی فرمانداری، اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره راهداری و حملونقل جادهای، بخشدار سرابباغ، شهردار سرابباغ و دهیاران روستاهای ژیور و سرابنقل، عملیات بازگشایی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام نمونهای موفق از کار تیمی، همدلی و مسئولیتپذیری مدیران و نیروهای اجرایی در سطح شهرستان و استان است. امیدواریم با حفظ و تقویت زیرساختهای دسترسی، شاهد حضور گستردهتر گردشگران و بهرهمندی هرچه بیشتر مردم منطقه از ظرفیتهای بیبدیل طبیعی دریاچههای دوقلوی سیاهگاو باشیم.
