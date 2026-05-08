تعمیق روابط گردشگری ایران و عراق با حضور هیئت عراقی در پنج شهرستان ایلام

به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: در دومین روز از سفر فمتور گذر از مرزها، هیئتی از فعالان گردشگری کشور عراق با سفر به شهرستانهای ایلام، مهران، بدره، درهشهر و آبدانان از جاذبهها و زیرساختهای گردشگری این مناطق بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این برنامه با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان و جذب گردشگران خارجی اجرا شد.
او گفت: این برنامه در ادامه رویکرد توسعه گردشگری فرامرزی و با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق برگزار شد.
شریعی ادامه داد: اعضای هیئت عراقی در این سفر علاوه بر نشست و دیداربا فرمانداران این شهرستانها، از آثار تاریخی، طبیعی و ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نیز بازدید کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: شهرستانهای ایلام، مهران، بدره، درهشهر و آبدانان با دارا بودن پیشینه تاریخی، آثار ارزشمند باستانی و طبیعت چهارفصل، از محورهای اصلی توسعه گردشگری استان بهشمار میآیند و میتوانند زمینهساز شکلگیری تورهای مشترک و تبادل گردشگر بین دو کشور باشند.
او ادامه داد: اجرای چنین فمتورهایی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده گردشگری ایلام است و میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران عراقی را در حوزههایی همچون اقامتگاههای بومگردی، مراکز تفریحی و حملونقل توریستی فراهم کند.
شریفی با تأکید بر اهمیت استمرار این تعاملات خاطرنشان کرد: تداوم برنامههای مشابه و ارتقای خدمات گردشگری در نقاط مرزی، مسیر را برای تبدیل ایلام به یکی از مقاصد مهم گردشگری زوار و گردشگران عراقی هموار خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما