دیپلماسی صنایع دستی ایلام در عراق؛ حضور در چهلمین نمایشگاه کوت واسط

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: در راستای توسعه بازارهای صادراتی و معرفی هنر دست استان ایلام به بازارهای بینالمللی، صنعتگران فعال این استان در چهلمین نمایشگاه صنایع دستی شهر «کوت واسط» در عراق حضور یافتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با اشاره به اهمیت حضور در عرصههای بینالمللی، اعلام کرد که شرکت در این نمایشگاه که چهلمین دوره از این رویداد در شهر کوت واسط برگزار میشود، فرصتی استراتژیک برای معرفی پتانسیلهای هنری استان ایلام به کشورهای همجوار است.
شریفی اظهار کرد: در این نمایشگاه، تیمی از برترین و فعالترین صنعتگران استان ایلام در رشتههای متنوع صنایع دستی حضور دارند تا با نمایش آثار باکیفیت خود، نه تنها جایگاه هنرمندان بومی را تثبیت کنند، بلکه زمینههای جدیدی برای صادرات و همکاریهای اقتصادی با بازارهای عراق فراهم آورند.
او همچنین تأکید کرد: این حضور، بخشی از برنامههای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام برای حمایت از هنرمندان و تبدیل صنایع دستی به یکی از گلوگاههای مهم درآمدزایی استان است.
