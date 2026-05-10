به گزارش میراث آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: با توجه به اهمیت آمادگی تأسیسات گردشگری در مواجهه با حوادث و بحرانهای احتمالی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در این حوزه از ضرورتهای مهم و اجتنابناپذیر به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی، دانش تخصصی و مهارت فعالان و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری در زمینه مدیریت بحران، کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی برگزار شد تا مجموعههای گردشگری بتوانند در شرایط بحرانی، عملکردی مناسب، سریع و اثربخش داشته باشند.
او تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری، یکی از مهمترین راهکارها برای صیانت از جان گردشگران، حفظ سرمایهگذاریهای انجامشده و تداوم خدماترسانی مطلوب در شرایط خاص است. از این رو، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با رویکردی پیشگیرانه، اجرای این دورهها را در دستور کار خود قرار داده است.
شریفی ادامه داد: در این دوره، موضوعات مهمی از جمله اصول مدیریت بحران، نحوه مواجهه با شرایط اضطراری، برنامهریزی برای کاهش خسارات، آمادگی در برابر مخاطرات و همچنین راهکارهای ارتقای تابآوری در تأسیسات گردشگری مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید ارتقای دانش و آمادگی فعالان حوزه گردشگری، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی، کیفیت خدمات و اعتماد گردشگران خواهد داشت و امیدواریم با استمرار برگزاری چنین دورههایی، شاهد تقویت هرچه بیشتر زیرساختها و ظرفیتهای گردشگری استان ایلام باشیم.
