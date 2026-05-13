به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: دوره آموزشی توانمندسازی جوامع محلی در روستای هدف گردشگری هاشم‌آباد و در محل قلعه میرغلام هاشمی شهرستان دره‌شهر برگزار شد، این دوره‌های آموزشی در راستای ارتقای سطح آگاهی جوامع محلی، افزایش ظرفیت‌های بومی و تقویت نقش و مشارکت ساکنان محلی در فرآیند توسعه پایدار منطقه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: توجه به آموزش و توانمندسازی جوامع محلی یکی از رویکردهای مهم در توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود و برگزاری این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری مناطق روستایی باشد.

شریفی خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در مسیر توسعه، توانمندسازی و جلب مشارکت هرچه بیشتر جوامع محلی این منطقه باشد.

انتهای پیام/