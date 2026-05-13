به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای بومی و هنری استان، گفت: به مناسبت روز ملی مرتع و مرتعداری، نمایشگاه صنایعدستی با همکاری امور عشایری و دانشگاه ایلام در محل دانشگاه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در این نمایشگاه، ۱۰ نفر از صنعتگران توانمند استان و نیز اتحادیه گلیم در رشتههای مختلف صنایعدستی حضور داشتند و آثار خود را در معرض دید دانشگاهیان، دانشجویان و علاقهمندان قرار دادند.
شریفی با بیان اینکه برگزاری چنین برنامههایی نقش مهمی در معرفی هنرهای سنتی و حمایت از تولیدکنندگان بومی دارد، تصریح کرد: صنایعدستی استان ایلام بخشی مهم از هویت فرهنگی و اقتصادی منطقه است و برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای اینچنینی میتواند زمینهساز توسعه بازار فروش، معرفی بیشتر هنرمندان و تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه محلی باشد.
او ادامه داد: توجه به ظرفیتهای عشایری و مرتعی استان در کنار صنایعدستی میتواند به تبیین بهتر فرهنگ اصیل ایلام و معرفی داشتههای ارزشمند این استان کمک کند.
شریفی در پایان از همکاری دانشگاه ایلام و امور عشایری در برگزاری این نمایشگاه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود اینگونه برنامهها بهصورت مستمر ادامه یابد.
