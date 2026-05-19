به گزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست علمی تخصصی به ریاست فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران دکتر حبیب اله محمودیان، امیر خانمرادی، حمید قوامزاده، رائد ناصریفر معاون میراثفرهنگی و همکاران این معاونت و دیگر مسئولان این ادارهکل ، در محل سالن جلسات برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگزی و صنایعدستی ایلام گفت: این نشست با هدف تبیین علمی و معرفی نامجاهای کهن شهرستان دهلران در دوره اسلامی برگزار شد.
فرزاد شریفی، با تقدیر از فعالیتهای منسجم معاونت میراث فرهنگی و پایگاه منظر فرهنگی پیش از تاریخ ایلام در پیشبرد پژوهشهای هدفمند طی سالهای اخیر بهویژه در حوزه شهرستان دهلران، این شهرستان را پایلوت پژوهشهای باستانشناسی استان دانست و ظرفیتهای باستانشناختی آن را نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی کمنظیر توصیف کرد.
او با اشاره به تلاشهای مستمر انجام شده، ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این فعالیتها در نهایت به پیشبرد برنامه ثبت جهانی منظر فرهنگی پیش از تاریخ ایلام بینجامد.
در ادامه، رائد ناصریفر، معاون میراثفرهنگی ادارهکل، گزارشی جامع از اقدامات و پژوهشهای باستانشناسی استان طی سال گذشته ارائه کرد.
سپس رویا ارجمندی، مدیر پایگاه منظر فرهنگی پیش از تاریخ ایلام، گزارشی از فعالیتها، برنامهها و دستاوردهای این پایگاه در سالهای اخیر ارائه داد.
در پایان این نشست، امیر خانمرادی با تکیه بر پژوهشهای باستانشناسی و متون تاریخی، به طرح دیدگاهها و یافتههای خود درباره مکانیابی، جایگاه و ویژگیهای شهرهای تاریخی دشت دهلران پرداخت.
شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام، به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در محل تلاقی حوزههای فرهنگی میانرودان، خوزستان و زاگرس مرکزی، در دورههای پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است. پژوهشهای باستانشناسی انجامشده تاکنون به شناسایی بیش از ۶۰۰ محوطه و اثر باستانی در این شهرستان منجر شده است.
