معصومه علی محمدی، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: هفته روابط عمومی و ارتباطات، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در جایگاه این حرفه و توجه دوباره به اهمیت آن در ساختارهای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است.
روابط عمومی، زبان گویای سازمان و پل ارتباطی میان مدیران و مخاطبان است. این حوزه، با بهرهگیری از دانش، مهارت و هنر ارتباط، میتواند تصویر واقعی، شفاف و مسئولانهای از عملکرد سازمان ارائه دهد و زمینهساز تعامل سازنده با مردم، رسانهها و ذینفعان باشد. در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت، شفافیت و پاسخگویی است، روابط عمومی میتواند با رویکردی هوشمندانه، نقش مؤثری در کاهش فاصله میان مردم و مسئولان داشته باشد.
امروزه موفقیت سازمانها تنها به برنامهریزی و اجرای صحیح امور بستگی ندارد، بلکه به نحوه ارتباط آنان با افکار عمومی نیز وابسته است. در این میان، روابط عمومی بهعنوان حلقه واسط میان سازمان و جامعه، مسئولیتی مهم بر عهده دارد؛ مسئولیتی که از اطلاعرسانی ساده فراتر میرود و تا تحلیل فضای ارتباطی، شناخت مخاطب، مدیریت بحران، تولید محتوای مؤثر و برقراری گفتوگوی دوسویه ادامه مییابد.
در دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی، نقش روابط عمومی دوچندان است. این حوزه میتواند با روایت درست دستاوردها، تبیین اهداف و برنامهها و نیز دریافت و انتقال بازخوردهای مردمی، به تصمیمسازی بهتر و افزایش رضایت عمومی کمک کند. به همین دلیل، روابط عمومی موفق، روابط عمومیای است که هم شنونده خوبی باشد و هم سخنگویی دقیق، مسئول و آگاه.
هفته روابط عمومی و ارتباطات، فرصتی است تا بار دیگر به جایگاه این حرفه تخصصی توجه کنیم و اهمیت سرمایه انسانی، خلاقیت، مهارت ارتباطی و اخلاق حرفهای را در آن یادآور شویم. بیتردید، در عصر ارتباطات، سازمانی موفقتر است که روابط عمومی آن بتواند با زبان صداقت، منطق و تعامل، اعتماد جامعه را جلب و حفظ کند.
