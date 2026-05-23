به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: در اقدامی راهبردی برای تعمیق پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان دو استان ایلام و واسط، چهل و سومین نمایشگاه صنایعدستی ایلام در شهر کوت عراق با استقبال بینظیر و کمسابقه مردم عراق روبرو شد، رخدادی که بار دیگر ثابت کرد هنرِ اصیل ایلامی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، سفیرِ صلح و پیوند دو ملت است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: روز جمعه یکم مردادماه شهر کوت در استان واسط عراق، میزبانِ بخشی از هویت، تمدن و ذوقِ بیکرانِ مردمانِ سرافراز ایلام بود. در چهل و سومین نمایشگاه صنایعدستی که با هدف معرفی برندهای فاخر و صنایعدستی بومی برگزار شد، شاهدِ تلاقیِ فرهنگها و اشتیاقِ وافرِ مردم عراق به آثار دستسازِ هنرمندانِ ایلامی بودیم.
شریفی تصریح کرد: از استقبالِ گسترده مردم شهر کوت، اینگونه استنباط میشود که بازارِ صنایعدستی ایلام ظرفیتی عظیم برای صادرات و ارزآوری دارد که میتواند نویدبخشِ روزهای روشن برای اقتصادِ هنرمندانِ سختکوشِ ما باشد.
او ادامه داد: ما در این نمایشگاه، با تکیه بر اصالتِ ایلامِ مهدِ تمدن و با شعارِ توسعه روابطِ فرامرزی، تمام تلاش خود را به کار بستیم تا قابی از شکوهِ هنرهای سنتیِ ایلام را به دیدگانِ مشتاقِ همسایگانِ عزیزمان در کشورِ دوست و برادرِ عراق تقدیم کنیم. این موفقیت، گامی بلند در جهتِ تثبیتِ جایگاهِ صنایعدستی ایلام در سبدِ کالای خانوارِ عراقی و گشایشِ فصلی نو در مناسباتِ دوجانبه است.
